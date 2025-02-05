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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Крупнейшие производители свинины продолжили увеличивать долю рынка

Топ-20 компаний выпустили почти 4,7 млн тонн

| Агроинвестор |

Первое место в рейтинге уверенно продолжает удерживать «Мираторг»,
Первое место в рейтинге уверенно продолжает удерживать «Мираторг»,

Крупнейшие игроки продолжили увеличивать долю рынка свинины. По итогам 2024 года топ-20 игроков выпустили 79,6% от всего объема промышленного производства свинины против 76,7% в 2023-м, следует из рейтинга . Участники списка в сумме произвели 4,67 млн т свинины (здесь и далее — в живом весе), тогда как годом ранее объем был на уровне 4,3 млн т. По данным , все хозяйства в прошлом году произвели около 6,3 млн т свиней на убой (плюс 3,6% к показателю 2023 года), таким образом, доля участников рынка от общего объема в стране составила 74,1%.

Первое место в рейтинге уверенно продолжает удерживать «», который увеличил производство с 803,5 тыс. т в 2023 году до 868,8 тыс. т в 2024-м. Доля компании в общем объеме промышленного выпуска свинины выросла с 14,3% до 14,8%. С третьего на второе место поднялась группа «». За счет консолидации ГК «», которая по итогам 2023 года была девятой с 268,9 тыс. т, компания увеличила производство до 593,3 тыс. т. По итогам 2023 года объем выпуска у «» составлял 334 тыс. т. Сделка позволила группе увеличить долю рынка с 5,9% до 10,1%. Со второй на третью строчку опустилась «Сибагро», хотя компания и расширила производство с 377,6 тыс. т до 440,8 тыс. т. Доля компании выросла с 6,7% до 7,5%.

Четвертое место с 400,1 тыс. т занял «», который в рейтинге по итогам 2023 года был пятым с 315,2 тыс. т. С седьмой на пятую строчку поднялась группа «», увеличившая производство с 296,7 тыс. т до 335,5 тыс. т. «», хотя и нарастила выпуск с 317 тыс. т до 331,3 тыс. т, тем не менее опустилась с четвертого на шестое место. Одну позицию в списке потеряла ставшая седьмой УК РБПИ плюс СПФ: компании произвели 310 тыс. т свинины — на 2 тыс. т больше, чем годом ранее. «АгроПромкомплектация» осталась на восьмом месте, несмотря на то что ее производство выросло с 282 тыс. т до 300,8 тыс. т. ГК «» поднялась на одну строчку и стала девятой со 170,9 тыс. т против 166,7 тыс. т в 2023 году. Первую десятку замыкает «» со 125,2 тыс. т. В 2023 году объем был на 10 тыс. т меньше, тогда компания заняла 11-е место.

С 13-й на 11-ю строчку поднялся «», несмотря на то что компания снизила производство со 102,2 тыс. т до 101,2 тыс. т. Как и годом ранее, 12-м стал им. Н. И. Ткачева, сокративший объем выпуска свинины со 108,7 тыс. т до 96,9 тыс. т. «» увеличила выпуск с 94,7 тыс. т до 96,5 тыс. и переместилась с 15-го на 13-е место. «» остался на 14-й строчке, несмотря на снижение выпуска с 95 тыс. т до 92,3 тыс. т. «» поднялся с 16-го на 15-е место, его объем производства вырос с 76,5 тыс. т до 91,2 тыс. т.

ГК увеличила выпуск свинины с 73 тыс. т до 81 тыс. т, что позволило ей переместится с 17-го на 16-е место. Также на одну строку поднялся ставший 17-м «» с 63,6 тыс. т (61,8 тыс. т годом ранее). С 19-й на 18-ю позицию перешла «», выпустившая 61 тыс. т свинины, как и по итогам 2023 года. СПК «», который замыкал прошлый топ-20 с 58 тыс. т сейчас стал 19-м с 58,3 тыс. т. На 20-е место с 53,1 тыс. т вернулась агрофирма «», которая в последние годы не попадала в рейтинг.

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