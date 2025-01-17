«Таврос» стал совладельцем мясокомбината в Ленинградской области

МПК «Тосненский» занимается оптовыми поставки свинины, говядины мясопродуктов и субпродуктов МПК «Тосненский»

Агрохолдинг «Таврос» в конце декабря 2024 года стал владельцем 33% в ООО «МПК "Тосненский"» (Ленинградская область), обратил внимание «Коммерсантъ» на изменение в ЕГРЮЛ. Как следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile, еще по 33% предприятия тогда же перешли к АО «Виннер», учредитель которого не раскрывается, и Андрею Шутилину. Еще 1% получила Ирина Шушаначева.



ООО «УК Таврос» действительно приобрела долю МПК «Тосненский» в декабре прошлого года, подтвердила «Агроинвестору» пресс-служба компании. «Сектор производства мяса и мясопереработки традиционно является одним из ключевых для группы, а данная сделка направлена на увеличение присутствия в Северо-Западном федеральном округе, — прокомментировали там. — Помимо этого, инвестиции в сектор мясопереработки дают нам возможность участия в развитии экономического потенциала региона и внедрения современных технологий в данном сегменте».



МПК «Тосненский» основан в 2004 году в городе Тельман Ленинградской области и является одним из крупных мясоперерабатывающих предприятий в Северо-Западном регионе. Комбинат оснащен современным отечественным и импортным высокопроизводительным оборудованием, ветеринарно-санитарный контроль соответствует строгим европейским стандартам, говорится на сайте компании. Комбинат занимается убоем свиней и крупного рогатого скота, переработкой внутренних органов и кишок. Комбинат осуществляет оптовые поставки свинины, говядины (в полутушах, четвертях), мясопродуктов, а также субпродуктов. В структуре производства есть 12 холодильных камер (100 т единовременного хранения), три морозильных камеры (150 т единовременного хранения), два камеры глубокой заморозки, транспорт, мойка.



По данным Rusprofile, в 2023 году выручка «Тосненского» увеличилась на 25%, до 6,8 млрд руб., чистая прибыль — на 55%, до 41 млн руб. По выручке комбинат занимал пятое место в Ленинградской области и 50-е — в целом по России среди компаний отрасли «Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции». Рентабельность по чистой прибыли в 2023 года оценивается в 1%, тогда как в среднем по отрасли она составляла минус 20%. Стоимость компании по методу чистых активов по итогам 2023 года Rusprofile оценивает в 329 млн руб.



Основные активы «Тавроса» сосредоточены в Башкирии. По данным консалтинговой компании BEFL на май 2024 года, агрохолдинг входит в топ-40 компаний в рейтинге крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли со 179 тыс. га. «Таврос» занимается растениеводством, племенным и товарным свиноводством, мясопереработкой, производством яиц, сахара, комбикормов, кондитерских изделий.



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