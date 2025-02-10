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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«Башкирская мясная компания» увеличила производство на 9%

Рост произошел благодаря повышению эффективности на свинокомплексах

| Агроинвестор |

Компания поднялась в рейтинге крупнейших производителей свинины с 11-го на 10 место
Компания поднялась в рейтинге крупнейших производителей свинины с 11-го на 10 место

«» (БМК) в 2024 году увеличила объем производства продукции на 9%, до 125,2 тыс. тонн. Благодаря росту показателя БМК поднялась в рейтинге крупнейших производителей свинины, который составляет Национальный союз свиноводов, с 11-го на 10 место, ранее писал «».

Рост произошел благодаря повышению эффективности на свинокомплексах, поясняет компания. Так, производство мяса на свиноматку по товарным площадкам увеличилось в среднем до 4524 кг против 4184 кг годом ранее, причем по ведущим площадкам показатель достиг 4900 кг. Были улучшены и другие ключевые производственные параметры: количество рожденных живых поросят достигло 18 голов на свиноматку против 17,4 поросенка годом ранее, конверсия корма в среднем по площадкам снизилась с 2,77 кг/кг до 2,7 кг/кг, а на лучших площадках — до 2,6 кг/кг.

«» уже несколько лет системно проводит цифровизацию всех основных процессов, что помогает улучшать контроль, в том числе в области биобезопасности, наращивать производственные показатели и снижать себестоимость продукции, отмечает директор по производству БМК Андрей Василевский. Например, технологии машинного зрения помогают в круглосуточном мониторинге за состоянием поголовья, что ведет к более качественному и адресному уходу за животными.

Также в прошлом году агрохолдинг внедрил в своем Селекционно-генетическом центре систему племенной оценки свиней, которая позволяет оценить вес и длину туловища животного при помощи системы видеоаналитики. К концу 2024 года компания провела генотипирование более 8 тыс. свиней и успешно применяет собранные данные при расчете индексной оценки племенных животных. Для обработки и анализа селекционно-генетических данных БМК планирует расширять использование искусственного интеллекта.

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