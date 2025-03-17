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Агрокомплекс «Оредеж» увеличит производство яиц до 1 млрд штук

Планируется построить две производственные площадки

| Агроинвестор |

На модернизацию производства в 2025—2028 годах «Оредеж» направит 7,5 млрд рублей
На модернизацию производства в 2025—2028 годах «Оредеж» направит 7,5 млрд рублей

Агрокомплекс «Оредеж», одна из крупнейших птицефабрик Ленинградской области, в 2025 году приступит к строительству новых производственных площадок. Реализация инвестпроекта позволит предприятию к 2028 году увеличить объем производства товарного яйца  в 2,5 раза, до 1 млрд штук, сообщили «» в компании.

Планируется построить две производственные площадки: одну для содержания промышленного стада, вторую — для ремонтного молодняка. Их производственная мощность превысит 600 млн яиц в год. Предприятие уже выбрало два земельных участка под строительство в Гатчинском и Лужском районах. Новые площадки будут введены в эксплуатацию в 2026 году. На полную мощность они выйдут в 2028-м.

Проект модернизации птицефабрики реализуется при поддержке администрации Ленинградской области. Соглашение о реализации инвестпроекта компания и региональный комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу подписали в 2024 году на выставке «Агрорусь». На модернизацию производства в 2025—2028 годах агрокомплекс «Оредеж» направит 7,5 млрд руб., будет создано около 300 рабочих мест. 

В 2024 году птицефабрика увеличила производство куриного яйца до 398 млн штук с 393 млн штук годом ранее. Прирост на 5 млн яиц был обеспечен за счет повышения эффективности. Компания лидирует в регионе по показателю продуктивности из расчета на одну птицу — в 2024 году он достиг 331 яйцо в среднем на несушку. 

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