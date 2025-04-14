Рынок халяльной продукции будет расти

В прошлом году «СоюзПромПтица» экспортировала 726 тонн халяльной индейки Д. Гришкин

Продукция халяль пользуется все большей популярностью в мире, поскольку данная категория интересна не только мусульманам. Дело в том, что халяль считается более чистой продукцией, чем обычная, поэтому она востребована у разных потребителей, которым важно качество питания, в том числе, в России. Об этом в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» рассказал директор компании-производителя индейки «СоюзПромПтица» Андрей Ковалев.



Вся продукция компании производится по стандарту халяль. Сейчас «СоюзПромПтица» выпускает 30 тыс. т мяса индейкв годи, но в перспективе рассчитывает удвоить объемы. «В производстве этой продукции участвуют правоверные мусульмане, которые стоят на линии и контролируют, чтобы птица обязательно быть живой при забое. То есть ситуации, когда птица приезжает с площадки выращивания полудохлой или заснувшей, исключены», — пояснил Ковалев. Кроме того, при производстве мяса халяль запрещено использовать ингредиенты, которые не подходят под этот стандарт, например, мясокостную свиную муку.



«Мы производители индейки. Этот сегмент сейчас очень бурно развивается в России в отличие от других мясных категорий, где рост гораздо менее существенный», — отметил руководитель. Ковалев уточнил, что по производству мяса индейки ожидаются высокие темпы роста в ближайшие пять лет — хотя индейка пока не самый популярный по сравнению с другими видами мяса продукт в нашей стране, у нее хорошие экспортные перспективы.



«На Ближнем Востоке Россия известна своим высоким качеством и экологичностью продукции. Арабский мир воспринимает нашу страну как большую территорию, которая обладает всеми ресурсами, чистой водой, чистыми кормами. Соответственно, российское качество во многих арабских странах оценивают выше, чем у других производителей», — отметил Ковалев. Кроме того, Россия предлагает конкурентные цены. Поэтому экспорт растет, и халяльной продукции в том числе.



Именно продукция халяль востребована в достаточно большом количестве стран, в том числе Ближнего Востока и Африки. «Африка уже давно не отсталый регион, она становится богатой страной, которая готова платить деньги за качественную продукцию, — подчеркнул Ковалев. — И мы, я считаю, должны поставлять туда больше продукции, чтобы снизить риск ее перепроизводства внутри России». Также достаточно перспективны в плане сотрудничества по продукции халяль государства Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур. «СоюзПромПтица» уже поставляет свою продукцию в страны СНГ, Конго и Бенин, сейчас открывает поставки в Гонконг и во Вьетнам. Всего за прошлый год компания отгрузила 726 т индейки по стандарту халяль.



Ковалев уверен, что наши производители однозначно должны развивать производство халяльной продукции, причем не только в сегменте индейки, но также говядины и куриного мяса. «Это способ нам заработать деньги, — считает он. — У нас большая страна, большая территория, большие возможности. И наращивание производства с последующей отгрузкой продукции на экспорт соответствует рекомендациям руководства нашей страны».



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