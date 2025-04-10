В первом квартале производство свинины снизилось

В прошлом году потребление свинины превысило 31 кг на человека Ю. Эйвазова

По итогам первого квартала производство свинины снизилось относительно аналогичного периода прошлого года на 1,5%. По итогам текущего года Национальный союз свиноводов (НСС) ожидает увеличение показателя относительно 2024-го в пределах 0,5-1,5%. Об этом гендиректор НСС Юрий Ковалев рассказал в ходе XX отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма».



Эксперт напомнил, что производство свинины росло последние 15 лет темпами от 5% до 10% ежегодно. «Все эти дополнительные объемы распределялись по трем основным направлениям. Первое — это вытеснение с внутреннего рынка импорта, второе — рост внутреннего потребления, третье — начало экспортоориентированной стратегии», — перечислил Ковалев. В 2018 году бизнес успел взять последние льготные кредиты на товарное производство, поэтому до 2024-го темпы увеличения объемов выпуска свинины были высокими за счет выхода на полную мощность предприятий, которые начали строиться еще в 2018—2019 годах, а с прошлого года началось плановое снижение темпов роста производства. Прошлый год был заключительным, когда темпы ежегодного увеличения производства свинины были близки к 5% — по данным НСС, в 2024-м показатель составил 4,4% в сельхозорганизациях и 3,6% — в целом по отрасли. «При этом в первой половине прошлого года относительно аналогичного периода 2023-го темпы увеличения производства были выше», — подчеркнул он.



По прогнозам НСС, начиная с 2025 года в следующие пять лет прирост производства свинины будет на уровне 1-2% в год. «Этого достаточно для того, чтобы выйти на те показатели, которые правительство хотело бы видеть от нашей отрасли к 2030 году, и минимизировать те риски, которые возникают в связи с резкими всплесками спроса», — уверен Ковалев.



Хотя темпы роста и снизятся, база уже очень высокая, а значит, необходим экспорт, чтобы не допускать перенасыщения рынка. В прошлом году он вырос почти на треть и составил 320 тыс. т, причем половину этого прироста дали поставки в Китай. Текущий показатель вывоза — это примерно 6-7% от общего производства свинины. «Стратегическая цель, к которой мы идем, это достичь доли экспорта примерно в 10% от нашего производства», — сказал Ковалев.



В ходе выступления он обратил внимание, что главной практической целью деятельности НСС является поддержание рентабельности отрасли, достаточной для расширенного воспроизводства. Рентабельность, напомнил эксперт, складывается из средней оптовой цены и себестоимости. По данным НСС, оптовые цены на живых свиней за 2024 год выросли на 3,5% при общей инфляции в 9,5% и продовольственной — 11%. «А если говорить про основной продукт, которым являются не живые свиньи, а разделанная свинина, то на нее цены в опте и вовсе снизились на 1%», — подчеркнул Ковалев. И если бы темпы прироста производства не снижались, то был бы и вовсе обвал цен.



В розничном сегменте цены на разные части за 2024 годы выросли от 4% до 6%, что также кратно ниже инфляции. «При этом потребление в прошлом году продолжало расти, — подчеркнул глава НСС. — Общее потребление мяса выросло почти до 83 кг/чел. в год, при этом свинины — до более чем 31 кг/чел. в год. За последние десять лет потребление свинины увеличилось на 34% — это в два раза больше, чем общее потребление мяса». Причина этого — цены, которые повышались стабильно меньше уровня инфляции из-за высоких темпов прироста производства.



В то же время, цены на основные сырьевые компоненты, прежде всего на зерно, за последние пять лет увеличились. По данным НСС, фуражный ячмень и пшеница сейчас дороже на 39% и 30% соответственно, чем годом ранее, шрота подорожали на 14%. Из-за этого и прочих факторов себестоимость у свиноводческих предприятий только за последний год выросла на 20-25%. В итоге, если на протяжении последних 10-15 лет EBITDA у эффективных компаний составляла от 30% до 40%, то теперь она будет на уровне 20-25% в лучшем случае, оценил Ковалев.



Сложившаяся ситуация не катастрофична, но это та новая реальность, с которой теперь отрасли нужно жить. «И мы к ней готовы», — подчеркнул Ковалев. В данной ситуации важно работать над эффективностью производства. «И тут мы тоже должны самокритично признать, что, например, у нас есть такой отраслевой показатель как производство мяса от одной свиноматки в год. Пять лет назад среднеотраслевой показатель был 3 т, сейчас — 3,5 т. Но лучшие компании показывают 4 т и выше. А значит, отрасли есть, к чему стремиться», — обратил внимание эксперт.



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