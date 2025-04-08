Прибыль «Мираторга» снизилась на 40%

В прошлом году компания увеличила производство свинины и говядины «Мираторг»

По итогам 2024 года выручка «Мираторга» и его дочерних компаний по МСФО составила 301,1 млрд руб., чистая прибыль — 32,5 млрд руб., что на 40% ниже результата 2023 года. Основной причиной сокращения чистой прибыли стал значительный рост стоимости денежно-кредитных ресурсов, в том числе по льготным инвестиционным и оборотным кредитам, сообщила компания.



Также на повышение себестоимости по всей цепочке производства и снижение финансового результата повлияло резкое увеличение расходов на оплату труда: за последние три года они выросли на 50% в расчете на килограмм продукции. Кроме того, в растениеводческом сегменте бизнеса себестоимость увеличилась из-за подорожания сельхозтехники, средств защиты растений, ГСМ и запчастей. Кроме того, стали заметно выше затраты на логистику для перевозки кормов, животных и продукции.



В прошлом году «Мираторг» увеличил производство свинины на 6%, до 868,8 тыс. т в живом весе, по данным Национального союза свиноводов. По этому показателю компания уверенно удерживает первое место в стране. Однако динамика роста оказалась ниже плана на 12,4%, что связано с потерей нескольких свинокомплексов в Курской области, отмечает компания. Производство мяса птицы в прошлом году сократилось на 7%, до 182 тыс. т, согласно данным Национального союза птицеводов. Снижение было связано с пожаром на птицекомплексе в апреле 2024 года, поясняет «Мираторг». По объему производства бройлера компания занимает седьмое место в России.



Также «Мираторг» безоговорочно лидирует по производству говядины, в прошлом году объем составил 202 тыс. т. Однако рост производства был связан с увеличением выбраковки на 55% — вынужденным убоем основного стада из-за действий ВСУ в Брянской области, ранее писал «Агроинвестор». В прошлом году компания приостановила работу пяти ферм КРС в регионе, на восстановление производства может потребоваться до пяти лет, однако экономических предпосылок для этого сейчас нет. Дальнейшее наращивание производства и инвестиций в проект мясного скотоводства в ближайшее время не предполагается, уточняет компания. В этом году «Мираторг» ожидает снижения производства говядины на 20%.



«В связи с сохранением высокой стоимости кредитных ресурсов, продолжающимся ростом цен на закупаемую промышленную продукцию, сырье и комплектующие, возможности для продолжения устойчивого роста объемов производства снижаются, — говорится в сообщении агрохолдинга. — Для обеспечения дальнейшей деятельности усилия компании будут направлены на повышение операционной эффективности, сохранение и укрепление собственной кормовой базы, улучшение показателей урожайности, развитие и улучшение собственной генетики в животноводстве и селекции в растениеводстве, снижение зависимости от импортных составляющих». Также компания продолжает выделять значительные средства на поддержку и обеспечение безопасности сотрудников и функционирование предприятий в условиях сложной обстановки в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областей.



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