«Мираторг» создаст конеферму

Главная цель — сохранить породу Квотерхорс с необходимыми генетическими характеристиками «Мираторг»

«Мираторг» сообщил о создании конефермы, которая станет важным шагом в увеличении поголовья лошадей для нужд компании. Проект, который раньше развивался локально, с этого года приобретает официальный статус и выходит на новый уровень. Он будет реализован в Брянской области на территории Брасовского подразделения, в 3 км от фермы КРС «Осотское», уточнили «Агроинвестору» в пресс-службе агрохолдинга. Компания купила производственную базу для разведения лошадей — конеферму «Осотское», к концу года ее планируется реконструировать. Объем инвестиций в проект не раскрывается.



Сейчас у «Мираторга» 1,6 тыс. лошадей, в том числе 90 — маточное поголовье. Проект по их разведению реализуется несколько лет, приплод уже активно задействован в работе. Лошади играют ключевую роль в управлении стадом мясного КРС: они помогают операторам перегонять животных между пастбищами на сотни гектаров, ловить скот на лассо для выполнения ветеринарных процедур, обеспечивая мобильность и контроль за поголовьем.



Предполагается, что новая конеферма будет ежегодно пополнять стадо на 70-80 голов, что полностью закроет потребности компании в лошадях на фермах мясного проекта в Брянской, Калининградской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тульской областях.



Ранее компания приобретала лошадей за рубежом и в Карачаево-Черкесии, но с этого года больше сфокусировалась на собственном разведении. «В проекте по разведению будут использоваться лошади различных пород, имеющихся в компании, — это лошади породы Квотерхорс, завезенные из США и уже полученные в компании, Буденновская порода, Карачаевская и их помеси, — рассказали «Агроинвестору» в пресс-службе «Мираторга». -Упор будет делаться на чистопородное разведение Квотерхорсов и прилитие их крови к другим породам для закрепления положительных качеств потомства. Также будет проведена генетическая оценка потомства для дальнейшего воспроизводства в собственной лаборатории». В 2012 году «Мираторг» закупил первых лошадей породы Квотерхорс — они легко обучаемы и работоспособны. В результате их скрещивания с кавказскими лошадьми удалось получить более послушных, адаптивных и умных животных, которые лучше подходят для работы на фермах компании.



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