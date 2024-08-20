«Мираторг» начал продажи желатина фармацевтическим компаниям

Завод «Мираторга» по глубокой переработке побочной продукции животного происхождения — единственное в стране предприятие по выпуску желатина «Мираторг»

«Мираторг» начал продажи желатина ключевым фармацевтическим компаниям страны. Первые отгрузки производителям лекарственных препаратов со специализированного завода в Курской области состоялись в августе. Ранее продукция для дальнейшего производства лекарственных капсул полностью импортировалась из Бразилии, Китая и других стран, сообщила компания.



Завод «Мираторга» по глубокой переработке побочной продукции животного происхождения в Курской области — единственное в стране предприятие по выпуску незаменимого в фармацевтической промышленности желатина. Предприятие не имеет аналогов не только в СНГ, но и в странах ближнего зарубежья, отмечает агрохолдинг. Инвестиции в проект превысили 4 млрд руб., завод мощностью до 6 тыс. т желатина в год был открыт в декабре 2023-го.



Завод стал первым в стране индустриальным производством полного цикла из 100% отечественного сырья, в качестве которого используются свиные шкуры, подчеркивает компания. Сырье поступает с роботизированной мясохладобойни «Мираторга» мощностью 4,5 млн свиней в год. На предприятии действует самая большая установка фильтрации желатина, которая совмещает две функции — ультрафильтрацию и диафильтрацию, что позволяет достигать не только максимальной степени очистки от мельчайших органических частиц и низкомолекулярных балластных примесей, но и обеспечивает стабильную концентрацию сухих веществ на протяжении всего процесса обработки раствора желатина. Все технологические параметры отслеживают в непрерывном режиме. Качество и безопасность желатина контролируют по 20 показателям.



Несмотря на то, что завод по производству желатина был открыт менее года назад, продукция успела завоевать доверие предприятий самых разных направлений: кондитерской, молочной, мясной промышленности, говорится в сообщении «Мираторга». В начале июля агрохолдинг сообщал, что начал экспорт желатина, первая партия была отгружена предприятию по производству кондитерских изделий из СНГ.



Желатин — не единственный продукт, который «Мираторг» производит для фармацевтической индустрии. В октябре прошлого года компания совместно с оператором по сбору, переработке и дистрибуции мясных продуктов «Ван Хэссен» объявили о запуске завода «Гепаринус» в Курской области. Предприятие занимается глубокой переработкой свиной мукозы — слизистой оболочки тонкого кишечника свиней для производства начальной формы фармацевтического гепарина и кормового гидролизованного белка. Инвестиции в проект составили 1,6 млрд руб. Мощность завода — до 40 тыс. т сырья в год, он может выпускать до 70 т концентрированного фармацевтического гепарина в год, который используется в производстве лекарственных препаратов.



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