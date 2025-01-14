«Мираторг» открыл агроклассы для 230 учеников

В 2024 году по целевой подготовке от «Мираторга» начали учиться 124 студента «Мираторг»

Компания «Мираторг» готовит кадры со школы, с этого года образовательная платформа охватывает все этапы и действует по принципу «от парты до зарплаты». Совместно с вузами-партнерами — Брянским, Курским, Белгородским, Воронежским и Орловским государственными аграрными университетами — открыты агроклассы в восьми школах для 230 учеников, рассказали «Агроинвестору» в компании.



Школьников знакомят с агропромом и профильными профессиями в ходе видеоуроков и экскурсий на предприятия. Родители учеников получают интересующую информацию о целевом обучении и гарантиях напрямую от компании. Учебные программы с вузами перерабатываются под реалии технологий, а эксперты-практики после аудиторных лекций выезжают со студентами на поля и заводы, отмечает пресс-служба «Мираторга».



В 2024 году по целевой подготовке от «Мираторга» начали учиться 124 студента, в 2025-м смогут поступить еще 200 человек. Компания, по собственным данным, лидирует по числу целевиков в отрасли, причем большинство из них — дети сотрудников, продолжающие трудовые династии. «Оплачиваемые практики в компании прошли 500 студентов, 200 человек поработали в студотрядах, 170 — начали работать на экспертных должностях, 80 — прошли интенсивы на руководящие или экспертные должности, 45 — совмещают учебу с работой, нарабатывая опыт и карьерный рост в передовых хозяйствах», — приводит данные пресс-служба «Мираторга».



«Выбирая самых способных и мотивированных школьников, компания выращивает себе перспективные талантливые кадры, — отметил президент «Мираторга» Виктор Линник. — Мы постоянно внедряем в работу опыт мировых лидеров агроотрасли и уже сами являемся примером организации производства. Наша цель — стать одной из крупнейших мировых агрокомпаний, и образовательная стратегия дает нам приток молодых специалистов, осознанно выбравших профессию и готовых ставить перед собой серьезные цели».



Накануне правительство сообщило, что предприятиям агропрома будут компенсировать часть расходов по договорам о целевом обучении на аграрных направлениях в вузах и часть расходов на оплату труда и проживания привлеченных на практику студентов. Также агропредприятия и индивидуальные предприниматели смогут вернуть часть средств, потраченных на строительство или приобретение жилья для преподавателей аграрных вузов, находящихся в ведении Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора. Кадровое обеспечение отрасли — одно из направлений нового нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который начал действовать в этом году.



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