Экономических предпосылок для восстановления производства нет «Мираторг»

В прошлом году «Мираторг» приостановил работу пяти ферм КРС в приграничных районах Брянской области. Выбраковка животных — вынужденный убой основного стада из-за действий ВСУ — увеличилась на 55% по сравнению с 2023 годом. Объем производства говядины с учетом вынужденного убоя в «Брянской мясной компании» (оператор межрегионального проекта мясного скотоводства в составе агрохолдинга) составил 202 тыс. т.



За последние два года численность материнского поголовья у «Мираторга» сократилась на 18%, поэтому в этом году компания ожидает снижения производства говядины на 20%. Для восстановления производственной программы и выхода на проектные показатели, обеспечивающие положительную рентабельность, потребуется от трех до пяти лет, оценивает компания. Столько времени нужно, чтобы наполнить расселенные фермы материнским поголовьем, получить приплод и вырастить его до убойного веса. «Однако с учетом текущей стоимости оборотных кредитов и длительностью производственного цикла в мясном скотоводстве, экономические предпосылки для восстановления производства отсутствуют», — говорится в сообщении «Мираторга».



Отсутствие экономической мотивации в связи высокой стоимостью оборотного кредитования и увеличением себестоимости — главное препятствие для дальнейшего развития проекта мясного скотоводства, отмечает компания. «Мираторг» уточняет, что в текущей экономической конъюнктуре основной упор делает на операционную эффективность «Брянской мясной компании» на всех этапах цепочки создания продукта.



Выручка «Брянской мясной компании» увеличилась с 54 млрд руб. в 2023-м до 66,3 млрд руб. в прошлом году, чистая прибыль составила 6,2 млрд руб. против 2,4 млрд руб. убытка по итогам 2023 года. Позитивная динамика объясняется ростом объема продаж продукции, а так снижением суммы амортизации основных средств (в бухгалтерском учете были пересмотрены в сторону увеличения сроки полезного использования) и тем, что финансирование возросшего оборотного капитала компании осуществляется за счет группы компаний «Мираторг». При этом с учетом привлечения оборотных кредитов финансовый результат проекта остается убыточным, как и в 2022—2023 годах, отмечает пресс-служба холдинга.



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