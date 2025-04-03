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«Мираторг» приостановил работу пяти ферм КРС в приграничных районах Брянской области

В этом году компания может снизить производство говядины на 20%

| Агроинвестор |

Экономических предпосылок для восстановления производства нет
Экономических предпосылок для восстановления производства нет

В прошлом году «» приостановил работу пяти ферм КРС в приграничных районах Брянской области. Выбраковка животных — вынужденный убой основного стада из-за действий ВСУ — увеличилась на 55% по сравнению с 2023 годом. Объем производства говядины с учетом вынужденного убоя в «Брянской мясной компании» (оператор межрегионального проекта мясного скотоводства в составе агрохолдинга) составил 202 тыс. т.

За последние два года численность материнского поголовья у «» сократилась на 18%, поэтому в этом году компания ожидает снижения производства говядины на 20%. Для восстановления производственной программы и выхода на проектные показатели, обеспечивающие положительную рентабельность, потребуется от трех до пяти лет, оценивает компания. Столько времени нужно, чтобы наполнить расселенные фермы материнским поголовьем, получить приплод и вырастить его до убойного веса. «Однако с учетом текущей стоимости оборотных кредитов и длительностью производственного цикла в мясном скотоводстве, экономические предпосылки для восстановления производства отсутствуют», — говорится в сообщении «».

Отсутствие экономической мотивации в связи высокой стоимостью оборотного кредитования и увеличением себестоимости — главное препятствие для дальнейшего развития проекта мясного скотоводства, отмечает компания. «» уточняет, что в текущей экономической конъюнктуре основной упор делает на операционную эффективность «Брянской мясной компании» на всех этапах цепочки создания продукта.

Выручка «Брянской мясной компании» увеличилась с 54 млрд руб. в 2023-м до 66,3 млрд руб. в прошлом году, чистая прибыль составила 6,2 млрд руб. против 2,4 млрд руб. убытка по итогам 2023 года. Позитивная динамика объясняется ростом объема продаж продукции, а так снижением суммы амортизации основных средств (в бухгалтерском учете  были пересмотрены в сторону увеличения сроки полезного использования) и тем, что финансирование возросшего оборотного капитала компании осуществляется за счет группы компаний «». При этом с учетом привлечения оборотных кредитов финансовый результат проекта остается убыточным, как и в 2022—2023 годах, отмечает пресс-служба холдинга.

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