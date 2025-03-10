Суд обязал продать «Утиные фермы» группе «Черкизово»

Компания «Утиные фермы» в 2014 году начала реализацию проекта по промышленному производству мяса утки Ю. Эйвазова

Арбитражный суд Челябинской области обязал компанию «Утиные фермы» в лице конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущественного комплекса предприятия-банкрота с АО «Куриное царство» (входит в группу «Черкизово») как с победителем торгов, прошедших в ноябре прошлого года. Договор должен быть заключен в течение пяти календарных дней со дня вступления определения в законную силу, само определение может быть обжаловано в течении месяца со дня его изготовления в полном объеме.



В конце декабря прошлого года «Агроинвестор» писал, что Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве ООО «Утиные фермы» принял к производству заявление АО «Куриное царство» о понуждении должника заключить договор купли-продажи производственно-технологического комплекса и перенайма земельных участков. Участвовать в торгах, состоявшихся 12 ноября, могли только организации, имеющие преимущественное право выкупа объекта — «Куриное царство» и «Племенной конный завод “Дубровский”» (входит в агрохолдинг «Равис»). Начальная цена продажи была определена в размере 845 млн руб. ПКЗ «Дубровский» не направил заявку на участие в торгах, компания из структуры «Черкизово» предложила 850 млн руб. Также на участие в торгах заявился «Родниковский свинокомплекс», предложивший 870 млн руб., но его не допустили к участию в конкурсе.



Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Утиные фермы» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство в феврале 2019 года. Общий размер требований более 70 кредиторов превышает 1,2 млрд руб. В 2022 году предприятие выставляли на торги пять раз, в 2023-м — дважды.



Начальная цена снижалась с 726 млн руб. до 390 млн руб. В марте 2023 года победителем конкурса стала уфимская компания «Ресурс плюс», предложившая выкупить имущество за 308,5 млн руб. Однако договор купли-продажи был заключен с главой КФХ Курбонжоном Джамоловым, который, по мнению конкурсного управляющего, имел преимущественное право выкупа. ПКЗ «Дубровский» и «Куриное царство» оспорили сделку. В сентябре 2023-го суд принял решение о запрете пользоваться, распоряжаться и эксплуатировать имущество «Утиных ферм» конкурсному управляющему и покупателю комплекса. 7 мая прошлого года суд признал договор купли-продажи недействительным и обязал организовать торги для ПКЗ «Дубровский» и «Куриного царства», победителем которых стала структура «Черкизово».



В декабре прошлого года конкурсный управляющий «Утиных ферм» Сергей Сидоров рассказывал «Коммерсанту», что в рамках банкротного дела также рассматриваются апелляционные жалобы на отказ в заключении мирового соглашения, не предполагающего продажу предприятия. «Кроме того, у меня есть решение комитета кредиторов — запретить заключать договор купли-продажи. Вероятно, будут оспариваться сами эти торги недопущенным участником», — предполагал Сидоров, так же отметив, что «хочет подстраховаться». Также он говорил, что, когда у него будет решение суда, он подпишет договор купли-продажи. «Риски довольно большие: с одной стороны, у меня есть решение суда о проведении торгов, с другой — большинство кредиторов, особенно залоговые, против», — пояснял Сидоров.



Компания «Утиные фермы» в 2014 году начала реализацию проекта по промышленному производству мяса утки. Производственно-технологический комплекс включает 23 птичника, недостроенный инкубаторий, цеха убоя и переработки, санпропускники, земельные участки и права аренды на землю, сети коммунальной инфраструктуры, очистные сооружения, дороги, ограждения, оборудование, а также право на товарный знак «Уткино». Группа «Черкизово» заинтересована в активе и рассматривает его как площадку для выращивания бройлеров и увеличения объемов производства куриного мяса на Урале. «Приобретение имущественного комплекса ООО “Утиные фермы” с учетом близости других челябинских площадок группы даст хороший синергетический эффект для развития бизнеса», — комментировала компания в ноябре прошлого года по результатам торгов.



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