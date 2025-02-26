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«Дамате» разработает торгово-сбытовую политику по предложению ФАС

Также компания планирует утвердить производственную программу с сохранением объемов выпуска продукции

| Агроинвестор |

По итогам 2024 года «Дамате» произвела 241,5 тысяч тонн мяса индейки в убойном весе
По итогам 2024 года «Дамате» произвела 241,5 тысяч тонн мяса индейки в убойном весе

По предложению ФАС, ГК «», крупнейший в России производитель индейки, добровольно обязалась разработать торгово-сбытовую политику, в том числе содержащую порядок заключения договоров на поставку мяса птицы. Также группа компаний планирует утвердить производственную программу с сохранением объемов выпуска продукции, говорится в сообщении службы. Кроме того, «» обязуется менять цены на производимую продукцию для внутреннего рынка в пределах корректировки уровня ее себестоимости. По мнению ФАС, эти меры позволят обеспечить стабильность на рынке — прогнозируемый объем поставок, прозрачность условий сотрудничества с контрагентами, а также не допустить необоснованного роста цен для потребителей.

Добровольные обязательств приняты в рамках рассмотрения ФАС сделки экономической концентрации: ранее служба согласовала приобретение ООО «Новые утиные фермы» (входит в ГК «») 92% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов ООО «».«Доля ГК “” на рынке мяса сельскохозяйственной птицы не позволяет признать ее положение доминирующим после совершения сделки, поэтому оснований для выдачи группе компаний предписания нет», — говорится в сообщении ФАС.

По итогам 2024 года «» произвела 241,5 тыс. т мяса индейки в убойном весе, что на 2% больше, чем в 2023-м. Положительная динамика обусловлена планомерной реализацией инвестиционных проектов в Пензенской, Ростовской, Тюменской областях и выходу этих предприятий на плановые производственные мощности, сообщала компания. Также в прошлом году агрохолдинг выпустил в Ростовской области 18 тыс. т мяса утки в убойном весе, улучшив показатель 2023-го на 30%. Рост объемов производства достигнут за счет повышения спроса на утку среди населения, увеличения ассортимента за счет установки нового оборудования и расширения географии экспортных продаж. Важным событием стал переход в собственность «» имущества производственно-технологического комплекса «», уточняла компания.

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