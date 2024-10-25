«Дамате» открыла крупнейший на Северном Кавказе комплекс по откорму овец

Комплекс откорма рассчитан на выгульное круглогодичное содержание овец Ю. Эйвазова

Группа компаний «Дамате» открыла в поселке Ударный Карачаево-Черкесии крупнейший в Северо-Кавказском федеральном округе комплекс по откорму овец, рассчитанный на единовременное содержание 50 тыс. животных. Инвестиции в проект составили 540 млн руб., финансовым партнером выступает «Россельхозбанк». В результате запуска нового объекта создано 120 рабочих мест. Площадка построена в рамках реализации проекта «Дамате» по производству и переработке баранины в СКФО, говорится в сообщении компании



Строительство комплекса велось поэтапно. Первая очередь на 14 тыс. овец была запущена в декабре 2021 года. Второй этап, начатый в июне 2023 года, включал строительство 16 навесов для выгула животных, кормовые столы, кормовой склад и навес для техники. Кроме того, построен административно-бытовой корпус, объекты биологической безопасности, проведены все необходимые коммуникации. Сейчас на площадку завезено более 21 тыс. овец, поступление скота продолжается. С учетом планового оборота стада выход площадки на проектную мощность ожидается до конца года.



Комплекс откорма рассчитан на выгульное круглогодичное содержание овец. Животные поступают сюда из фермерских хозяйств Северного Кавказа — партнеров сервисной компании «Дамате». Ягнят стригут, сортируют и заселяют на выгульные площадки. Благодаря сбалансированности рационов откорм длится всего 45-65 дней в зависимости от исходного веса, затем овцы отправляются на завод компании по переработке баранины в Черкесске.



«Компания “Дамате” продолжает реализацию масштабного проекта по производству баранины в Северо-Кавказском федеральном округе. Наша цель — создать ядро высокопродуктивных животных мясного направления. А увеличение мощности площадки в Ударном — очередной шаг, который позволит нам вывести овцеводство в регионе на новый уровень, — отметил гендиректор компании Андрей Седов. — Благодаря открытию второй очереди мы увеличиваем объемы сырья для нашего завода в Черкесске, а фермеры получат еще больше возможностей для сбыта ягнят».



Директор департамента животноводства Минсельхоза России Сергей Воскресенский на церемонии открытия комплекса сказал, что «Дамате» показывает, как нужно вести бизнес полного замкнутого цикла от поля до прилавка, цитирует его пресс-служба правительства Карачаево-Черкесии. Также он отметил, что в республике за последние пять лет производство животноводческой продукции увеличилось на 15%, а по развитию производства мелкого рогатого скота регион является лидером в стране.



Проект по производству баранины «Дамате» в СКФО включает в себя крупнейший в России завод по переработке баранины, племенные и откормочные площадки, сервисную компанию для работы с фермерами и селекционно-генетический центр, первая очередь которого была открыта в мае в Предгорном районе Ставропольского края.



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