«Дамате» запустила первую очередь овцеводческого селекционно-генетического центра

На ферму уже завезено 285 голов мясных и мясошерстных пород овец «Дамате»

Группа компаний «Дамате» запустила первую очередь селекционно-генетического центра мелкого рогатого скота в Предгорном районе Ставропольского края, сообщила пресс-служба компании. На ферму уже завезено 285 голов мясных и мясошерстных пород овец, как отечественной, так и зарубежной селекции. Проект реализуется поэтапно, его общая стоимость составит 1,1 млрд руб. Комплекс включает две фермы для содержания 3,6 тыс. овец, станцию по искусственному осеменению, эмбриолабораторию и карантинную площадку. Компания уже завершила строительство и запустила в работу племенную ферму на 1,8 тыс. голов. Сдача второй очереди намечена на осень этого года, завершение всего проекта — на 2025-й.



Новое предприятие поможет уменьшить зависимость от импорта племенной продукции, отмечает агрохолдинг. Работа центра направлена на улучшение поголовья овец и создание высокоэффективного племенного ядра. Планируется разведение овец внутри пород и распространение генетического материала среди фермерских хозяйств путем искусственного осеменения животных. «Работа ведется с использованием новейших технологий в области воспроизводства и автоматизированных систем управления селекционным процессом», — подчеркнул гендиректор ГК «Дамате» Андрей Седов. Реализация проекта позволит увеличивать производство баранины в Ставропольском крае в среднем до 4 тыс. т в год и, как следствие, расширять экспорт данной продукции, отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.



Основная проблема в селекционной работе — это не зависимость от импорта, а нехватка высокопродуктивных мясных пород овец, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «В основном они у нас есть, но они малопродуктивные и дают небольшой приплод, поэтому здесь вопрос мультипликации. Увеличение поголовья — это задача номер один. Вопрос решается как раз за счет повышения продуктивности племенного стада, а для того, чтобы ее увеличить, нужно внедрять программы генетической геномной селекции, чтобы отбирать самые лучшие образцы, использовать специально сформулированные программы содержания и кормления, именно под конкретную породу», — пояснил эксперт «Агроинвестору».



Активное развитие генетической базы овцеводства является важной частью стратегии по производству баранины в СКФО. С 2000 года количество овец в России увеличилось в 1,5 раза, что говорит о высоком потенциале развития данной отрасли, отметили в пресс-службе «Дамате». Однако важно не только наращивать поголовье, но и повышать самообеспеченность племенным материалом. Именно эту задачу решает реализация селекционно-генетического проекта. Сейчас на ферме содержатся мясные и мясошерстные породы овец отечественной и зарубежной селекции, такие как Шароле, Полл Дорсет, Иль де Франс, Свифтер, Тексель, Цвартблес, Голубомордый Лейстер и Дорпер. Планы компании включают увеличение поголовья интенсивных мясных пород овец и улучшение продуктивных показателей поголовья.



Первый камень селекционно-генетического центра в Предгорном районе Ставропольского края был заложен «Дамате» в январе 2023 года. Как ранее писал «Агроинвестор», планируется, что центр ежегодно будет производить 1,5 тыс. овец с геномными и племенными сертификатами, 600 тыс. соломинок сексированного и обычного семени, 31,5 тыс. эмбрионов с геномной оценкой. Также в ходе реализации проекта предполагается создание первой в России референтной базы мелкого рогатого скота.



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