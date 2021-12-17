Выход комплекса на плановую мощность намечен на четвертый квартал 2022 года Pixabay

«Дамате» завершила первый этап строительства площадки откорма овец в деревне Ударный в Карачаево-Черкесии, сообщила пресс-служба компании. Площадка станет крупнейшей в СКФО. К окончанию строительства на ней будет содержаться 50 тыс. животных. Сейчас к вводу в эксплуатацию готовы откормочные площадки на 14 тыс. овец. Также активными темпами ведется реконструкция завода по убою и переработке баранины в Черкесске. По информации компании, в ближайшее время будут начаты строительные работы второго этапа проекта. Выход комплекса на плановую мощность — 1 тыс. т готовой продукции — намечен на четвертый квартал 2022 года. Годовая мощность завода составит 12,6 тыс. т продукции.



«Мы поставили перед собой цель — возродить производство баранины в Северо-Кавказском федеральном округе и вывести отрасль на новый уровень. В Карачаево-Черкесии «Дамате» реализует масштабный проект, внимание в котором уделено всем этапам производства», — приводит пресс-служба «Дамате» слова гендиректора компании Рашида Хайрова. Он отметил, что на площадку откорма будут поступать ягнята из фермерских хозяйств региона, а модернизированный завод в Черкесске станет финальным и самым важным звеном проекта.



Он предполагает строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение всех производственных участков предприятия — от обвалки МРС до упаковки и склада готовой продукции, также будет приобретен специализированный транспорт. На заводе будут производиться натуральные полуфабрикаты из баранины, фарши, маринады. Продукция будет сертифицироваться по стандартам «Халяль» и «Кошер».



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин ранее говорил «Агроинвестору», что, по его оценкам, производство баранины не будет расти быстрыми темпами. Он считает, что этот вид мяса остается достаточно нишевым продуктом. При этом у баранины есть хороший экспортный потенциал, однако в этом году из-за необходимости получения Россией соответствующих статусов МЭБ, прежде всего по ящуру, вывоз этого вида мяса сильно упал.

