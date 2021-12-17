разделы

реклама

журналы

USD

73.737 (-0,07%)

EUR

83.506 (-0,14%)

MOEX

3721.37 (-0,77%)

BRENT

73.74 (-1,71%)

Пшеница

774.4 (0,52%)

Сахар

19.4 (0,57%)

USD

73.737 (-0,07%)

EUR

83.506 (-0,14%)

MOEX

3721.37 (-0,77%)

BRENT

73.74 (-1,71%)

Пшеница

774.4 (0,52%)

Сахар

19.4 (0,57%)

USD

73.737 (-0,07%)

EUR

83.506 (-0,14%)

MOEX

3721.37 (-0,77%)

BRENT

73.74 (-1,71%)

Пшеница

774.4 (0,52%)

Сахар

19.4 (0,57%)

USD

73.737 (-0,07%)

EUR

83.506 (-0,14%)

MOEX

3721.37 (-0,77%)

BRENT

73.74 (-1,71%)

Пшеница

774.4 (0,52%)

Сахар

19.4 (0,57%)

USD

73.737 (-0,07%)

EUR

83.506 (-0,14%)

MOEX

3721.37 (-0,77%)

BRENT

73.74 (-1,71%)

Пшеница

774.4 (0,52%)

Сахар

19.4 (0,57%)

Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Компании

«Дамате» завершила первый этап строительства площадки откорма овец

К окончанию строительства на ней будет содержаться 50 тысяч животных

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Выход комплекса на плановую мощность намечен на четвертый квартал 2022 года
Pixabay
Выход комплекса на плановую мощность намечен на четвертый квартал 2022 года
Pixabay

«Дамате» завершила первый этап строительства площадки откорма овец в деревне Ударный в Карачаево-Черкесии, сообщила пресс-служба компании. Площадка станет крупнейшей в СКФО. К окончанию строительства на ней будет содержаться 50 тыс. животных. Сейчас к вводу в эксплуатацию готовы откормочные площадки на 14 тыс. овец. Также активными темпами ведется реконструкция завода по убою и переработке баранины в Черкесске. По информации компании, в ближайшее время будут начаты строительные работы второго этапа проекта. Выход комплекса на плановую мощность — 1 тыс. т готовой продукции — намечен на четвертый квартал 2022 года. Годовая мощность завода составит 12,6 тыс. т продукции.

«Мы поставили перед собой цель — возродить производство баранины в Северо-Кавказском федеральном округе и вывести отрасль на новый уровень. В Карачаево-Черкесии «Дамате» реализует масштабный проект, внимание в котором уделено всем этапам производства», — приводит пресс-служба «Дамате» слова гендиректора компании Рашида Хайрова. Он отметил, что на площадку откорма будут поступать ягнята из фермерских хозяйств региона, а модернизированный завод в Черкесске станет финальным и самым важным звеном проекта.

Он предполагает строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение всех производственных участков предприятия — от обвалки МРС до упаковки и склада готовой продукции, также будет приобретен специализированный транспорт. На заводе будут производиться натуральные полуфабрикаты из баранины, фарши, маринады. Продукция будет сертифицироваться по стандартам «Халяль» и «Кошер».

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин ранее говорил «Агроинвестору», что, по его оценкам, производство баранины не будет расти быстрыми темпами. Он считает, что этот вид мяса остается достаточно нишевым продуктом. При этом у баранины есть хороший экспортный потенциал, однако в этом году из-за необходимости получения Россией соответствующих статусов МЭБ, прежде всего по ящуру, вывоз этого вида мяса сильно упал.

Екатерина Шокурова 

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021
Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений

«Агротехника и технологии»

Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений
«Агроинвестор» №12, декабрь 2021

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2021
Уже не драйвер, еще не тормоз. Какие факторы влияли на агросектор в 2021 году

«Агроинвестор»

Уже не драйвер, еще не тормоз. Какие факторы влияли на агросектор в 2021 году
Растениеводство под давлением. Урожай основных агрокультур в 2021 году получился неплохим, но часть маржи от его реализации аграриям приходится отдавать

«Агроинвестор»

Растениеводство под давлением. Урожай основных агрокультур в 2021 году получился неплохим, но часть маржи от его реализации аграриям приходится отдавать