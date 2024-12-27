«Черкизово» требует в суде продать ей «Утиные фермы»

Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Утиные фермы» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство в феврале 2019 года Ю. Эйвазова

Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве ООО «Утиные фермы» принял к производству заявление АО «Куриное царство» (Липецкая область, входит в группу «Черкизово») о понуждении должника заключить договор купли-продажи производственно-технологического комплекса и перенайма земельных участков. Заседание по его рассмотрению назначено на 29 января 2025 года, следует из данных картотеки арбитражных дел.



Как следует из материалов дела, «Куриное царство» просит суд обязать «Утиные фермы» в лице конкурсного управляющего Сергея Сидорова подписать с компанией договор по результатам торгов, состоявшихся 12 ноября. Участвовать в них могли только организации, имеющие преимущественное право выкупа объекта — «Куриное царство» и «Племенной конный завод “Дубровский”» (входит в агрохолдинг «Равис»). Начальная цена продажи была определена в размере 845 млн руб. ПКЗ «Дубровский» не направил заявку на участие в торгах, компания из структуры «Черкизово» предложила 850 млн руб. Также на участие в торгах заявился «Родниковский свинокомплекс», предложивший 870 млн руб., но его не допустили к участию в конкурсе.



Конкурсный управляющий «Утиных ферм» Сергей Сидоров сказал «Коммерсанту», что сейчас в рамках банкротного дела рассматриваются апелляционные жалобы на отказ в заключении мирового соглашения, не предполагающего продажу предприятия. Собрание кредиторов компании дважды просило суд утвердить мировое соглашение, предусматривающее сохранение производственного комплекса за должником, но получало отказы. «Кроме того, у меня есть решение комитета кредиторов — запретить заключать договор купли-продажи. Вероятно, будут оспариваться сами эти торги недопущенным участником», — предположил Сидоров, так же отметив, что «хочет подстраховаться». «Иск признаю и не буду оспаривать. У меня будет решение суда, на основании которого я подпишу договор купли-продажи. Риски довольно большие: с одной стороны, у меня есть решение суда о проведении торгов, с другой — большинство кредиторов, особенно залоговые, против», — пояснил он.



Производственно-технологический комплекс «Утиных ферм» включает 23 птичника, недостроенный инкубаторий, цеха убоя и переработки, санпропускники, земельные участки и права аренды на землю, сети коммунальной инфраструктуры, очистные сооружения, дороги, ограждения, оборудование, а также право на товарный знак «Уткино». Группа «Черкизово» заинтересована в активе и рассматривает его как площадку для выращивания бройлеров и увеличения объемов производства куриного мяса на Урале. «Приобретение имущественного комплекса ООО “Утиные фермы” с учетом близости других челябинских площадок группы даст хороший синергетический эффект для развития бизнеса», — комментировала компания по результатам конкурса.



Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Утиные фермы» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство в феврале 2019 года. Общий размер требований более 70 кредиторов превышает 1,2 млрд руб. Изначально крупнейшим из них был Россельхозбанк, комплекс находился у него в залоге. В 2021 году банк уступил права требования компании «Инвестстрой», которая затем передала часть требований ООО «Полюс», ИП Гюльзар Аскерова и ИП Элеонора Ариткулова.



В 2022 году предприятие выставляли на торги пять раз, в 2023-м — дважды. Начальная цена падала от 726 млн руб. до 390 млн руб. В марте прошлого года победителем конкурса стала уфимская компания «Ресурс плюс», предложившая выкупить имущество за 308,5 млн руб. Но договор купли-продажи был заключен с главой КФХ Курбонжоном Джамоловым, который, по мнению конкурсного управляющего, имел преимущественное право выкупа. ПКЗ «Дубровский» и «Куриное царство» оспорили сделку, заявив о своем преимущественном праве выкупа предприятия. В сентябре прошлого года суд принял решение о запрете пользоваться, распоряжаться и эксплуатировать имущество «Утиных ферм» конкурсному управляющему и покупателю комплекса, писал «Агроинвестор». 7 мая этого года суд признал договор купли-продажи недействительным и обязал организовать торги для ПКЗ «Дубровский» и «Куриного царства». «Ресурс плюс» и Курбонжон Джамолов пытались оспорить решения суда об отмене сделок, но апелляционная и кассационные инстанции не удовлетворили их жалобы.



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