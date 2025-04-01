Группа «Продо» планирует увеличивать производство комбикормов

В прошлом году «Лузинский комбикормовый завод» выпустил более 100 тысяч тонн комбикормов Группа «Продо»

В 2025 году «Лузинский комбикормовый завод» (входит в группу «Продо») планирует увеличить объем производства на 9% за счет синергии с другими предприятиями группы, развитию фирменной розничной сети, а также выходу на экспорт. В прошлом году предприятие выпустило свыше 100 тыс. комбикормов, в целом по группе объем их производства превысил 300 тыс. т.



«Лузинский комбикормовый завод» ориентирован на производство комбикормов для свинокомплекса «Омский бекон», также поставляет продукцию на «Продо Птицефабрику Сибирскую» и «Продо Тюменский бройлер». Важным драйвером роста производственных показателей станет увеличение потребности в комбикормах на предприятиях, где сейчас реализуются инвестиционные проекты. Среди ключевых — расширение «Омского бекона».



Также с марта прошлого года завод активно развивает розничные и мелкооптовые продажи подсобным и фермерским хозяйствам Омской области. За год работы фирменного магазина удалось увеличить объемы сбыта через розничный канал на 50%. Предприятие видит перспективы дальнейшего развития направления и планирует открытие торговых точек в других районах области.



Еще одним важным направлением станет развитие экспорта. «Предприятие проходит аккредитацию для возможности поставок комбикормовой продукции в Китай, в перспективе до 10% производимой продукции будет уходить на экспорт. У завода хороший модернизационный потенциал, увеличение мощности на 10-15% доступно без серьезных масштабных реконструкций, — рассказала «Агроинвестору» представитель компании. — Уже сейчас предприятие работает над увеличением производительности на линиях за счет модернизации оборудования».



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