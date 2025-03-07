разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«Мираторг» вложит 1 млрд рублей в развитие семеноводства картофеля

Проект будет реализован в Тульской области

| Агроинвестор |

«Мираторг» занимается выведением новых сортов картофеля в том числе для переработки
«Мираторг» занимается выведением новых сортов картофеля в том числе для переработки

«» реализует в Тульской области проект по развитию картофельного семеноводства. Он предусматривает строительство современных хранилищ, приобретение техники и создание кооперационных связей с аграриями региона. Объем инвестиций превысит 1 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора области Дмитрия Миляева с президентом «» Виктором Линником.

Компания работает в регионе с 2016 года. За это время построены 12 ферм КРС и овцеводческий комплекс, также реализован проект полного цикла по производству, хранению и переработке плодоовощной продукции и картофеля. В рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме, завершена реализация инвестиционного проекта по созданию комплекса по выращиванию и дальнейшей переработке зеленого гороха и стручковой фасоли. В проект мощностью переработки до 16 тыс. т в год компания инвестировала 1 млрд руб.

В августе прошлого года «» сообщал, что в рамках проекта по развитию селекции и семеноводства картофеля в Калининградской области собран первый урожай высококачественных, полностью оздоровленных мини-клубней — 800 кг. В будущем это позволит получить высокий урожай для тиражирования репродукций семян картофеля в разных почвенно-климатических зонах, включая Калининградскую, Брянскую, Тульскую и Орловскую области, рассказал руководитель лаборатории «Мираторг Запад» Олег Новиков.

«Мираторг» занимается выведением новых сортов в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в РФ на 2017 — 2030 годы» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. Итогом работы станет внесение в Госреестр новых столовых и индустриальных сортов картофеля с заданными хозяйственно ценными признаками. Это позволит не только закрыть внутренние потребности компании, но и обеспечить российским картофелем сеть «Вкусно — и точка», совместно с которой «Мираторг» возводит предприятие по переработке картофеля. Запуск завода «Гранд Фрайз» - проекта «Мираторга» и сети быстрого питания «Вкусно — и точка» по производству картофеля фри — намечен на вторую половину 2026 года, ранее писал «».

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2025
IT в кармане. Агрохолдинги взялись за разработку собственного ПО

«Агротехника и технологии»

IT в кармане. Агрохолдинги взялись за разработку собственного ПО
«Агроинвестор» №02, февраль 2025

Журнал

«Агроинвестор» №02, февраль 2025
Кадры решают. Помогут ли новый федеральный проект и господдержка привлечь больше специалистов в АПК

«Агроинвестор»

Кадры решают. Помогут ли новый федеральный проект и господдержка привлечь больше специалистов в АПК
Популяризация свинины. Для увеличения потребления нужно сформировать правильный образ продукта

«Агроинвестор»

Популяризация свинины. Для увеличения потребления нужно сформировать правильный образ продукта