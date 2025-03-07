«Мираторг» вложит 1 млрд рублей в развитие семеноводства картофеля

«Мираторг» занимается выведением новых сортов картофеля в том числе для переработки Pixabay

«Мираторг» реализует в Тульской области проект по развитию картофельного семеноводства. Он предусматривает строительство современных хранилищ, приобретение техники и создание кооперационных связей с аграриями региона. Объем инвестиций превысит 1 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора области Дмитрия Миляева с президентом «Мираторга» Виктором Линником.



Компания работает в регионе с 2016 года. За это время построены 12 ферм КРС и овцеводческий комплекс, также реализован проект полного цикла по производству, хранению и переработке плодоовощной продукции и картофеля. В рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме, завершена реализация инвестиционного проекта по созданию комплекса по выращиванию и дальнейшей переработке зеленого гороха и стручковой фасоли. В проект мощностью переработки до 16 тыс. т в год компания инвестировала 1 млрд руб.



В августе прошлого года «Мираторг» сообщал, что в рамках проекта по развитию селекции и семеноводства картофеля в Калининградской области собран первый урожай высококачественных, полностью оздоровленных мини-клубней — 800 кг. В будущем это позволит получить высокий урожай для тиражирования репродукций семян картофеля в разных почвенно-климатических зонах, включая Калининградскую, Брянскую, Тульскую и Орловскую области, рассказал руководитель лаборатории «Мираторг Запад» Олег Новиков.



«Мираторг» занимается выведением новых сортов в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в РФ на 2017 — 2030 годы» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. Итогом работы станет внесение в Госреестр новых столовых и индустриальных сортов картофеля с заданными хозяйственно ценными признаками. Это позволит не только закрыть внутренние потребности компании, но и обеспечить российским картофелем сеть «Вкусно — и точка», совместно с которой «Мираторг» возводит предприятие по переработке картофеля. Запуск завода «Гранд Фрайз» - проекта «Мираторга» и сети быстрого питания «Вкусно — и точка» по производству картофеля фри — намечен на вторую половину 2026 года, ранее писал «Агроинвестор».

