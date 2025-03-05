Запуск завода «Гранд Фрайз» намечен на вторую половину 2026 года

Общая стоимость проекта оценивается в 19,2 млрд рублей Пресс-служба правительства Орловской области

Запуск завода «Гранд Фрайз» - проекта «Мираторга» и сети быстрого питания «Вкусно — и точка» по производству картофеля фри — намечен на вторую половину 2026 года. Строительство предприятия началось в 2023 году, сейчас завод уже приобрел четкие очертания, начался наем специалистов разных направлений, сообщил «Мираторг» по итогам рабочей встрече руководителей компаний и губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Кроме картофеля фри завод будет выпускать картофельные хлопья, дольки и оладьи (хашбраун). В качестве сырья будут использовать картофель специально отобранных сортов, выращенный «Мираторгом».



«После открытия завода большая часть картофеля во “Вкусно — и точка” будет поступать именно оттуда, — отметил гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев. — Последние три года мы планомерно работали над тем, чтобы как можно больше развивать отечественные поставки продуктов и оборудования. Запуск завода станет еще одним очень важным шагом по уменьшению зависимости от импортных поставщиков и позволит нам иметь еще больше контроля и свободы во всем, что касается планирования закупок одного из самых популярных продуктов в предприятиях “Вкусно — и точка”». Совместный с «Мираторгом» проект станет одним из крупнейших заводов в России по переработке картофеля, он сможет обеспечить необходимые объемы по выгодным ценам не только сети «Вкусно — и точка», но и другим предприятиям HoReCa, добавил Пароев.



Андрей Клычков гарантировал дальнейшую поддержку проекту со стороны правительства региона. «Это касается инфраструктуры, кадрового обеспечения, согласовательных процедур и других важных аспектов. Мы приложим все усилия, чтобы завод начал свою работу», — подчеркнул он. По словам губернатора, проекты «Мираторга», реализованные в Орловской области, стимулировали развитие АПК региона и помогли выйти на качественно новый уровень.



«Мираторг» и «Вкусно — и точка» подписали соглашение о строительстве совместного предприятия по переработке картофеля в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Мираторг» сообщал, что вложения в проект в течение двух лет составят до 11,8 млрд руб., однако позже инвесторы приняли решение увеличить объем вложений на 5,7 млрд руб., чтобы повысить мощность предприятия по выпуску готовой продукции с планируемых ранее 100 тыс. до 120 тыс. т в год. В 2024 году на ПМЭФ «Мираторг» подписал соглашение с Орловской областью, которое предполагает увеличение инвестиций в проект еще на 1,7 млрд руб. и расширение мощности до 135 тыс. т в год. Сейчас общая стоимость проекта оценивается в 19,2 млрд руб.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

