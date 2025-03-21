Оптовые цены на курицу снижаются

Снижение цен может быть вызвано сокращением потребления курицы в пользу свинины Pixabay

Средняя оптовая стоимость тушки бройлера к 16 марта составляла 150 руб./кг, что на 9% ниже, чем годом ранее. Куриное филе за отчетный период подешевело на 7%, до 278 руб./кг, бедра — на 12%, до 116 руб./кг, крылья и окорочка — на 15%, до 175 руб. и 153 руб. за кг соответственно, голень — на 23%, до 150 руб./кг., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг аналитической компании NTech.



«Агроинвестор» со ссылкой на гендиректора Росптицесоюза Галину Бобылеву ранее сообщал, что значительное уменьшение закупочных цен на яйцо и мясо идет с февраля, причем оно ощутимо больше, чем в предыдущие годы, но на розничных ценах не сказывается. По мнению Бобылевой, снижение закупочных цен связано с политикой торговых сетей. РБК на прошлой неделе писал, что Росптицесоюз обратился в Минсельхоз, Минпромторг и ФАС с просьбой проанализировать снижение закупочных цен на птицеводческую продукцию на тендерах у торговых сетей после решения правительства включить яйца в перечень товаров, за покупку которых производители не должны выплачивать ритейлерам вознаграждение.



По данным ассоциации «Руспродсоюз», за неделю с 10 по 16 марта, оптовые цены на куриное пищевое яйцо составили 66-76,7 руб. за десяток в зависимости от категории, что на 13-17,1% меньше, чем годом ранее. При этом в рознице яйца продаются в среднем по 113 руб. за десяток, что на 12,7% ниже год к году, добавляют в ассоциации. Эти подсчеты подтверждаются данными Минсельхоза, где «Коммерсанту» сообщили, что оптовые цены на яйца подешевели за год на 13-17% год к году в зависимости от категории.



Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк сказал изданию, что снижение оптовых цен могло стать следствием восстановления рынка после эпидемии гриппа птиц. Кроме того, снижение цен может быть вызвано сокращением потребления курицы в пользу свинины, считает директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Также, по его словам, сокращается потребление колбас, где куриное мясо используется в больших объемах.



Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов сказал «Агроинвестору», что сейчас отмечается сезонное снижение цен, связанное с Великим постом и Рамаданом, когда традиционно снижается потребление животных белков. «С начала марта цены на мясо индейки демонстрируют определенное снижение», — добавил он. Так, по данными НАПИ, в среднем оно составляет 3,5-4% по сравнению с февралем. На уменьшение цены мяса индейки прежде всего повлияли православный и мусульманский посты — они в этом году совпали по датам. Также определенную роль сыграло снижение цен на товары-субституты — курицу и свинину. Впрочем, обращает внимание Вельматов, необходимо учитывать, что с середины апреля спрос на мясо птицы обычно повышается, поскольку начинается сезон выездов на природу на шашлыки.



Между тем гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев ранее говорил, что период Великого поста все меньше и меньше отражается на потреблении свинины. «Как правило, наиболее серьезное снижение спроса происходит в первую и последнюю неделю поста, и то показатель составляет всего 5-10%», — уточнял он. Соответственно, в НСС и в этом году не ожидают существенного снижения потребления свинины. Сейчас, по словам Ковалева, оптовые цены на свиноводческую продукцию стабильны.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

