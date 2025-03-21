Спрос на готовую еду в прошлом году вырос на четверть

Готовая еда — стратегически важное направление для ритейла Pixabay

Продажи готовой еды в крупных торговых сетях-членах Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) по итогам 2024 года выросли в среднем на 24% в денежном выражении, основным драйвером стала упакованная готовая еда, показал мониторинг аналитического центра ассоциации. Доля готовой еды в выручке продовольственных ритейлеров по итогам прошлого года увеличилась в среднем на 0,5 процентных пункта и составляет от 2,5% до 6,5% в зависимости от сети.



Самый заметный рост продаж готовой еды демонстрирует формат «магазинов у дома». Если средние показатели роста этого направления у компаний находятся в диапазоне от 14% до 43%, то динамика продаж год к году в «магазинах у дома» составляет от 52% до 83%, сравнили аналитики АКОРТ. Так, показатели магазинов малых форматов у «Ленты» более чем вдвое превышают средние данные по всей компании, в «Магните» отмечают схожую тенденцию: темпы роста продаж в таких магазинах почти вдвое выше данных всей торговой сети.



Самым быстрорастущим сегментом внутри категории приготовленных продуктов стала упакованная готовая еда, спрос на которую в сетевой рознице вырос в среднем более чем на 30%. Наиболее популярными у потребителей позициями остаются салаты: «Сельдь под шубой», «Цезарь», «Оливье», «Крабовый» и «Винегрет». На втором месте — сэндвичи, бургеры и роллы, на третьем — готовые горячие блюда («паста карбонара», плов и т. д. ). Вне сегмента упакованных готовых блюд чаще всего потребители покупают курицу гриль.



Все ритейлеры за год расширили ассортимент готовой упакованной еды, а также кулинарии и полуфабрикатов. Так, в «Перекрестке» количество позиций за год увеличилось на 30%, до более 1150, около 90% из них приходится на упакованную продукцию. «Лента» расширила сегмент готовой еды за счет порционных обедов и полуфабрикатов, предлагая в среднем 210 наименований готовых блюд в гипермаркетах и 100 — в супермаркетах.



По оценке «Ашана», готовую еду приобретает каждый шестой покупатель. Ритейлер отмечает рост спроса на замороженную пиццу и пироги для быстрой выпечки дома, а также на блюда азиатской кухни, поэтому увеличил ассортимент в этих группах. По данным сети «Магнит», самым динамично растущим направлением упакованной еды в прошлом году стали паназиатские блюда (онигири), а также позиции для быстрого перекуса — бургеры и сэндвичи. «Азбука Вкуса» зафиксировала опережающий рост спроса на готовые горячие блюда — их продажи в сети увеличились на 28%, а в сегменте кафе самым быстрорастущим направлением стали блюда азиатской кухни, продажи которых прибавили 63%.



Рынок готовой еды, особенно упакованной, — это огромная возможность для ритейлеров, рассказала РБК президент Х5 Екатерина Лобачева. «В этот сегмент мы направим свои усилия в 2025—2026 годах. Он на самом деле только зарождается, и уровень безопасности продукта, который присутствует сейчас на рынке, зачастую не отвечает нашим требованиям», — отметила она. По словам Лобачевой, раньше в магазинах была кулинария на развес, но сейчас это «прошлый век». Постепенно X5 уходит от продаж еды на развес, хотя, по словам Лобачевой, такая продукция все еще пользуется спросом у потребителей, но этот спрос, считает она, будет снижаться. Глава X5 уточнила, что сейчас у ритейлера есть как собственное производство готовой упакованной еды, так и сторонние поставщики, и первое направление в компании планируют активно развивать.



«Готовая еда — стратегически важное направление для ритейла — будет демонстрировать высокие темпы роста спроса как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе, — отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. — Ритейлеры увеличивают инвестиции в собственное производство, расширение ассортимента и трансформацию торговых пространств». По его словам, основными потребителями готовой еды остаются жители мегаполисов, однако в фокусе развития этого направления у крупных торговых сетей — расширение ассортимента готовых блюд и сервисов доставки на региональных рынках. К 2030 году федеральные торговые сети планируют занять до 40% рынка готовой еды, добавил Богданов.



Холдинг «Ромир» ранее сообщал, что частота покупок готовой еды в России в 2024 году увеличилась на 14% по сравнению с 2023-м, наиболее значительный вклад в динамику роста категории внесли готовые салаты и вторые блюда. Средний чек в категории готовой еды в прошлом году стал на 16% выше, достигнув 182 руб., подсчитали аналитики. Исследование проводилось на базе потребительской панели «Ромир», объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей России (240 городов с населением свыше 10 тыс. человек).



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