Снижения спроса на мясо в период Великого поста не наблюдается

А. Гордеев

Период Великого поста (в этом году длится с 3 марта по 19 апреля) все меньше и меньше отражается на потреблении свинины, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «Как правило, наиболее серьезное снижение спроса происходит в первую и последнюю неделю поста, и то показатель составляет всего 5-10%», — уточнил он. Соответственно, в НСС и в этом году не ожидают существенного снижения потребления свинины.



«Животноводческие предприятия обычно не сокращают производство на период поста — процесс выращивания животных непрерывный. А вот мясопереработчики, которые выпускают готовую продукцию, за последнее десятилетие сформировали своеобразный алгоритм действий: в пост они уменьшают объемы выпуска мясной продукции и даже предлагают рынку постные альтернативы, например, с соевыми изолятами, но объемы такой продукции обычно не превышают 3-5% от общего ассортимента, и особенно она актуальна для первой и заключительной недель поста», — говорит Ковалев.



В Росптицесоюзе также не ожидают снижения потребления мяса птицы и яйца в Великий пост. В то же время, уже с начала февраля идет значительное уменьшение закупочных цен на яйцо и мясо, причем оно ощутимо больше, чем в предыдущие годы, обращает внимание гендиректор Союза Галина Бобылева. «При этом в магазинах цены на эту продукцию не снижаются, наценка на продукцию птицеводства в рознице доходит до 35%, и это нас беспокоит», — подчеркивает она.



По словам Бобылевой, такое снижение закупочных цен ложится дополнительным бременем на и без того нелегкую финансовую ситуацию птицеводческих предприятий, поскольку растут цены на все необходимые компоненты производства. «Если бы снижение цен параллельно шло в торговле, была бы более высокая активность потребителей, несмотря на пост, и предприятия могли бы получать дополнительную выручку за счет оборотов, но этого не происходит», — прокомментировала «Агроинвестору» глава Росптицесоюза.



Она напоминает, что в этом году птицеводам удалось добиться отмены уплаты торговле бонуса в размере 5% при продаже определенного объема яйца. «Мы рассчитывали на то, что это решение позволит снизить цены на полке, а значит, увеличится спрос на яйцо, но мы не наблюдаем уменьшения цен на яйцо и, соответственно, роста спроса», — говорит Бобылева.



Глава Союза обращает внимание, что сегодня государство ставит перед птицеводами задачу по увеличению объемов производства мяса и яйца, а для этого нужны инвестиции. С учетом того, что отрасль сейчас не поддерживается льготными кредитами, предприятия могут рассчитывать только на собственные силы, вложения с получаемой прибыли, а она при тех условиях, в которые ставят птицеводов, минимальна, говорит Бобылева.



Как пишет РБК, Росптицесоюза обратился в Минсельхоз, Минпромторг и ФАС с просьбой проанализировать снижение закупочных цен на птицеводческую продукцию на тендерах у торговых сетей после решения правительства включить яйца в перечень товаров, за покупку которых производители не должны выплачивать ретейлерам вознаграждение.



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