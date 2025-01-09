Группа «Продо» планирует увеличить экспорт мясной продукции

Экспорт — относительно новое направление для группы «Продо» Ю. Эйвазова

В 2025 году все птицефабрики группы «Продо» планируют начать экспорт субпродуктов в Китай, рассказал «Агроинвестору» начальник отдела экспортных продаж «Продо» Алексей Сотсков. Мясоперерабатывающие предприятия — «Омский бекон», «Мясокомбинат Клинский», «Уфимский мясоконсервный комбинат», а также «Продо Птицефабрика Калужская» будут наращивать объемы отгрузок и открывать экспортные поставки продукции глубокой переработки (колбасы, деликатесы, полуфабрикаты).



«На этом направлении основным вызовом станут предпочтения покупателей в других странах, которые зачастую сильно отличаются от вкусов россиян. От того, насколько точным будет попадание в разработке ассортимента, зависит и успех всего проекта, — считает Сотсков. — При этом в странах СНГ, где наблюдается высокий спрос на продукцию российских производителей, следующим вызовом может стать высокая конкуренция на полке уже не только с местными производителями, но и с другими российскими компаниями».



Экспорт — относительно новое направление для группы «Продо», сейчас «Мясокомбинат Клинский» и «Омский бекон» поставляют продукцию в страны ЕАЭС: Казахстан, Армению и Азербайджан. Основным рынком для мясоперерабатывающих предприятий группы является Казахстан, говорит Сотсков. Структура экспортных поставок включает два направления: куриную разделку и продукцию глубокой переработки, ассортимент разрабатывается совместно с партнерами. В 2025 году компания рассчитывает увеличить вывоз колбасной продукции и мясных деликатесов. Планируется нарастить объем отгрузок в натуральном выражении в три раза за счет развития поставок и выхода на новые рынки.



«В 2025 году планируем увеличить экспорт и открыть новые направления, например такие страны, как Вьетнам, Монголия, Киргизия, Узбекистан, Грузия и Абхазия. Также планируется выход на рынок Китая, однако это требует более сложных и многоуровневых согласований, — рассказывает Сотсков. — Китай — интересный рынок, особенно для поставок товаров глубокой переработки».



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