разделы

реклама

журналы

Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»
Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»

Группа «Продо» планирует увеличить экспорт мясной продукции

Все птицефабрики компании рассчитывают начать поставки субпродуктов в Китай

| Агроинвестор |

Экспорт — относительно новое направление для группы «Продо»
Экспорт — относительно новое направление для группы «Продо»

В 2025 году все птицефабрики группы «» планируют начать экспорт субпродуктов в Китай, рассказал «» начальник отдела экспортных продаж «» Алексей Сотсков. Мясоперерабатывающие предприятия — «Омский бекон», «Мясокомбинат Клинский», «Уфимский мясоконсервный комбинат», а также « Птицефабрика Калужская» будут наращивать объемы отгрузок и открывать экспортные поставки продукции глубокой переработки (колбасы, деликатесы, полуфабрикаты).

«На этом направлении основным вызовом станут предпочтения покупателей в других странах, которые зачастую сильно отличаются от вкусов россиян. От того, насколько точным будет попадание в разработке ассортимента, зависит и успех всего проекта, — считает Сотсков. — При этом в странах СНГ, где наблюдается высокий спрос на продукцию российских производителей, следующим вызовом может стать высокая конкуренция на полке уже не только с местными производителями, но и с другими российскими компаниями».

Экспорт — относительно новое направление для группы «», сейчас «Мясокомбинат Клинский» и «Омский бекон» поставляют продукцию в страны ЕАЭС: Казахстан, Армению и Азербайджан. Основным рынком для мясоперерабатывающих предприятий группы является Казахстан, говорит Сотсков. Структура экспортных поставок включает два направления: куриную разделку и продукцию глубокой переработки, ассортимент разрабатывается совместно с партнерами. В 2025 году компания рассчитывает увеличить вывоз колбасной продукции и мясных деликатесов. Планируется нарастить объем отгрузок в натуральном выражении в три раза за счет развития поставок и выхода на новые рынки.

«В 2025 году планируем увеличить экспорт и открыть новые направления, например такие страны, как Вьетнам, Монголия, Киргизия, Узбекистан, Грузия и Абхазия. Также планируется выход на рынок Китая, однако это требует более сложных и многоуровневых согласований, — рассказывает Сотсков. — Китай — интересный рынок, особенно для поставок товаров глубокой переработки».

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024
Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным

«Агротехника и технологии»

Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным
«Агроинвестор» №12, декабрь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2024
Государство недооценивает проблемы в АПК. Состояние основных фондов может не позволить выйти на плановые показатели развития отрасли

«Агроинвестор»

Государство недооценивает проблемы в АПК. Состояние основных фондов может не позволить выйти на плановые показатели развития отрасли
Быстро, удобно и вкусно. Как будут меняться потребительские привычки и рынок продовольственной продукции в перспективе до 2030-х годов

«Агроинвестор»

Быстро, удобно и вкусно. Как будут меняться потребительские привычки и рынок продовольственной продукции в перспективе до 2030-х годов