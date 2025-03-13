В апреле-мае инфляция может достигнуть своего пика, а потом начать снижаться А. Гордеев

С 4 по 10 марта годовая потребительская инфляция ускорилась до 10,11% с 10,07% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе рост цен замедлился до 0,18% (год к году — 11,93%): цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,49% (16,28%), на остальные продукты питания темпы роста остались практически на уровне предыдущей недели — 0,24% (11,22%).



Аналитики, опрошенные в марте ЦБ, повысили прогноз по инфляции и росту ВВП на 2025 год, а также снизили прогноз по ключевой ставке, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Банка России. Так, прогноз по инфляции на этот год повышен до 7% (+0,2 процентого пункта к февральскому опросу). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели вблизи 4% в 2027 году и далее сохранится на этом уровне. Среднегодовая ключевая ставка, по прогнозу ЦБ, составит 20,1% в 2025 году. Эксперты также пересмотрели прогноз по ВВП на текущий год: они ожидают его рост на 1,7% против 1,6% ранее.



По данным Росстата, наиболее подорожавшими продовольственными товарами с начала года является плодоовощная продукция, замороженная неразделанная рыба и молочная продукция. Снижение цен за отчетный период показали только яйца, куриное мясо, шлифованный рис, гречка и огурцы. Между тем, ФАС сообщает, что соглашения о стабилизации цен целесообразно заключать на всех этапах товаропроизводящей цепи. Речь идет о временных ценовых соглашениях, которые при необходимости могут заключать региональные власти с хозяйствующими субъектами. В Госдуме также накануне предложили правительству установить перечень продуктов, на которые будет действовать ограничение по наценке — не более 15% цены первой оптовой закупки, пишет ТАСС.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович напоминает, что инфляция — это снижение стоимости денег, а рост цен — это последствие инфляции. Однако, продолжает он, бороться нужно не только с ростом цен, как это делает ЦБ через повышение ключевой ставки, в результате чего деньги становятся дороже, и спрос падает, а за ним — цены. «Нужно смотреть и бюджетный импульс: денег в бюджет поступает много, из них Минфин чрезмерно, но вынужденно, финансирует наши предприятия, особенно это касается оборонного сектора», — прокомментировал Остапкович «Агроинвестору».



В целом, продолжает он, давать оценку уровню инфляции по итогам года сложно из-за высокой зоны неопределенности. Но, скорее всего, в апреле-мае она достигнет своего максимума, и ключевая ставка выйдет на плато, а, исходя из классической экономической теории, во второй половине года оба показателя должны начать снижаться, если не прилетят «черные лебеди» в виде санкций и т. п. Остапкович объясняет, что на получение эффекта от роста ключевой ставки всегда требуется время — четыре-шесть кварталов, а повышать ставку ЦБ начал в августе 2023 года, когда она составляла 7,5%. «В мире этот маневр всегда срабатывал, во всех странах», — говорит Остапкович. По его позитивному прогнозу, в 2025 году инфляция может снизиться до 7-7,5%, а ключевая ставка — до 17-17,5%. Негативный сценарий рассчитать невозможно из-за геополитических факторов, которые не поддаются прогнозированию, заключил эксперт.



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