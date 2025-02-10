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«Продо Птицефабрика Калужская» начала экспорт субпродуктов в Китай

Объем первой партии составил 160 тонн

| Агроинвестор |

Экспорт — относительно новое направление для группы «Продо»
Экспорт — относительно новое направление для группы «Продо»

« Птицефабрика Калужская» (входит в группу «») направила первую партию куриных субпродуктов объемом 160 т в Китай. Поставки осуществляются в рамках реализации стратегического направления компании по развитию экспорта в страны СНГ и Азии, говорится в ее сообщении.  

Прямые экспортные поставки с предприятия были запущены после завершения реконструкции и модернизации производственных цехов и открытия новых птичников, что позволило значительно увеличить объемы производства и добиться оптимального качества продукции. В конце прошлого года птицефабрика получила разрешение на поставки своей продукции в КНР: выдал ей заключение о том, что продукция и производственные процессы на предприятии полностью соответствуют требованиям китайских надзорных органов.

Китай — один из наиболее перспективных и емких рынков, отмечает гендиректор группы «» Вадим Долгов. «Сегодня очевиден большой потенциал для роста экспорта, прежде всего в категории “субпродукты”, которые пользуются широким спросом в азиатских странах», — приводятся его слова в сообщении компании.

Экспорт — относительно новое направление для группы «», говорил «» в конце прошлого года начальник отдела экспортных продаж компании Алексей Сотсков. «В 2025 году планируем увеличить экспорт и открыть новые направления, например такие страны, как Вьетнам, Монголия, Киргизия, Узбекистан, Грузия и Абхазия. Также планируется выход на рынок Китая, однако это требует более сложных и многоуровневых согласований, — рассказывал он. — Китай — интересный рынок, особенно для поставок товаров глубокой переработки».

По словам Сотскова, в 2025 году все птицефабрики группы «» планируют начать экспорт субпродуктов в Китай. Мясоперерабатывающие предприятия — «Омский бекон», «Мясокомбинат Клинский», «Уфимский мясоконсервный комбинат», а также « Птицефабрика Калужская» будут наращивать объемы отгрузок и открывать экспортные поставки продукции глубокой переработки (колбасы, деликатесы, полуфабрикаты).

«Основным вызовом станут предпочтения покупателей в других странах, которые зачастую сильно отличаются от вкусов россиян. От того, насколько точным будет попадание в разработке ассортимента, зависит и успех всего проекта, — считает Сотсков. — При этом в странах СНГ, где наблюдается высокий спрос на продукцию российских производителей, следующим вызовом может стать высокая конкуренция на полке уже не только с местными производителями, но и с другими российскими компаниями».

Группа «» - один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. В состав компании входят три мясоперерабатывающих комбината, три птицефабрики, свиноводческое предприятие, растениеводческий комплекс, комбикормовый завод и фирменная розничная сеть.

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