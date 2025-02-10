«Продо Птицефабрика Калужская» начала экспорт субпродуктов в Китай

Экспорт — относительно новое направление для группы «Продо» Группа «Продо»

«Продо Птицефабрика Калужская» (входит в группу «Продо») направила первую партию куриных субпродуктов объемом 160 т в Китай. Поставки осуществляются в рамках реализации стратегического направления компании по развитию экспорта в страны СНГ и Азии, говорится в ее сообщении.



Прямые экспортные поставки с предприятия были запущены после завершения реконструкции и модернизации производственных цехов и открытия новых птичников, что позволило значительно увеличить объемы производства и добиться оптимального качества продукции. В конце прошлого года птицефабрика получила разрешение на поставки своей продукции в КНР: Россельхознадзор выдал ей заключение о том, что продукция и производственные процессы на предприятии полностью соответствуют требованиям китайских надзорных органов.



Китай — один из наиболее перспективных и емких рынков, отмечает гендиректор группы «Продо» Вадим Долгов. «Сегодня очевиден большой потенциал для роста экспорта, прежде всего в категории “субпродукты”, которые пользуются широким спросом в азиатских странах», — приводятся его слова в сообщении компании.



Экспорт — относительно новое направление для группы «Продо», говорил «Агроинвестору» в конце прошлого года начальник отдела экспортных продаж компании Алексей Сотсков. «В 2025 году планируем увеличить экспорт и открыть новые направления, например такие страны, как Вьетнам, Монголия, Киргизия, Узбекистан, Грузия и Абхазия. Также планируется выход на рынок Китая, однако это требует более сложных и многоуровневых согласований, — рассказывал он. — Китай — интересный рынок, особенно для поставок товаров глубокой переработки».



По словам Сотскова, в 2025 году все птицефабрики группы «Продо» планируют начать экспорт субпродуктов в Китай. Мясоперерабатывающие предприятия — «Омский бекон», «Мясокомбинат Клинский», «Уфимский мясоконсервный комбинат», а также «Продо Птицефабрика Калужская» будут наращивать объемы отгрузок и открывать экспортные поставки продукции глубокой переработки (колбасы, деликатесы, полуфабрикаты).



«Основным вызовом станут предпочтения покупателей в других странах, которые зачастую сильно отличаются от вкусов россиян. От того, насколько точным будет попадание в разработке ассортимента, зависит и успех всего проекта, — считает Сотсков. — При этом в странах СНГ, где наблюдается высокий спрос на продукцию российских производителей, следующим вызовом может стать высокая конкуренция на полке уже не только с местными производителями, но и с другими российскими компаниями».



Группа «Продо» - один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. В состав компании входят три мясоперерабатывающих комбината, три птицефабрики, свиноводческое предприятие, растениеводческий комплекс, комбикормовый завод и фирменная розничная сеть.



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