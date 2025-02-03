Крупнейшие компании произвели почти 5,2 млн тонн бройлера

Первое место в списке сохранила ГАП «Ресурс» Ю. Эйвазова

Национальный союз птицеводов (НСП) представил рейтинг крупнейших производителей мяса бройлера по итогам 2024 года. Как следует из списка, топ-25 компаний в сумме оценочно выпустили около 5,17 млн т (здесь и далее — в живом весе). По итогам 2023 года участники рейтинга вместе произвели 5,03 млн т бройлера. По данным Росстата, все хозяйства в прошлом году произвели 7,2 млн т птицы на убой, таким образом, на долю ведущих игроков пришлось 71,8% от общего объема в стране.



Первое место в списке сохранила ГАП «Ресурс», которая увеличила производство с 1045 тыс. т до 1070 тыс. т. Однако если по итогам 2023 года она была единственной в рейтинге, преодолевшей отметку в 1 млн т, то сейчас вплотную к ней приблизилась группа «Черкизово» с 1051 тыс. т против 986 тыс. т годом ранее. Третью строчку сохранило за собой «Приосколье» с 453 тыс. т — на 2 тыс. т больше, чем в 2023 году. На четвертой позиции, как и в прошлом рейтинге, «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, который выпустил 436 тыс. т бройлера (424 тыс. т в 2023 году). «Агроинвестор» ранее писал, что структуры агрохолдинга могут купить бизнес «Приосколья». В случае сделки и при условии сохранения объемов производства на уровне 2024 года «Агрокомплекс» может выпускать 889 тыс. т бройлера, что позволит ему занять третье место, упрочив отрыв от конкурентов.



Впрочем, и сейчас разница между четвертым и пятым местами достаточно существенная: «Белгранкорм», занимающий пятую строчку, произвел 273 тыс. т бройлера — на 10 тыс. т меньше, чем в 2023 году. На шестой позиции в списке, как и в прошлом списке лидеров, — птицефабрика «Северная», увеличившая выпуск на 1 тыс. т, до 263 тыс. т. На седьмом месте остался «Мираторг», хотя компания и уменьшила производство со 195 тыс. т до 182 тыс. т. С десятого на восьмую строчку поднялся холдинг «Агросила», который увеличил выпуск со 117 тыс. т до 158 тыс. т. Птицефабрика «Чамзинская» («Хорошее дело») потеряла одну позицию в рейтинге и стала девятой со 156 тыс. т, как и по итогам 2023 года. Первую десятку замыкает группа «Продо», выпустившая 128 тыс. т бройлера. Годом ранее она была девятой со 150 тыс. т.



На 11-м месте — дебютант рейтинга, Уральская агропромышленная группа со 103 тыс. т бройлера. В структуру группы входит птицефабрика «Рефтинская», которая по итогам 2023-го была на 22-й строчке с 52 тыс. т. Также, как писал «Интерфакс», в 2024 году группа приобрела более 40% акций агрохолдинга «Равис — птицефабрика Сосновская», который в прошлом списке лидеров был 25-м с 43 тыс. т. В рейтинге по итогам 2024 году «Рефтинской» и «Рависа» нет.



12-й в списке стала птицефабрика «Октябрьская», выпустившая 99 тыс. т бройлера — на 1 тыс. т меньше, чем годом ранее, когда она была на строчку выше. 13-м стал «Агрохолдинг Сибирский Премьер» с 91 тыс. т, как и по итогам 2023 года, тогда он был на 12-м месте. Компания «Ситно» хоть и увеличила производство на 3 тыс. т, до 90 тыс. т, опустилась на одну строчку и стала 14-й. «Экоптица» нарастила выпуск бройлера с 76 тыс. т до 84 тыс. т и осталась на 15-й позиции. Бывший в прошлом рейтинге 14-м «Элинар-бройлер», как и в 2023-м, произвел 71 тыс. т и опустился на 16-ю строчку.



Компания «Русское поле» благодаря увеличению выпуска с 52 тыс. т до 66 тыс. т поднялась с 21-го на 17-е место. «Ак Барс Холдинг» уменьшил производство с 65 тыс. т до 62 тыс. т и переместился с 16-й на 18-ю строчку. Ставший 19-м «Руском» выпустил 56 тыс. т бройлера против 58 тыс. т в 2023 году, когда он был на одну позицию выше. В декабре прошлого года компания вошла в состав группы «Черкизово», таким образом, при условии сохранения объемов производства, по итогам 2025 года последняя имеет шанс потеснить с первого места ГАП «Ресурс».



«Ярославский бройлер» стал 20-м в рейтинге с 54 тыс. т, тогда как годом ранее он был 17-м с 62 тыс. т. 21-е место заняла «Удмуртская птицефабрика» («Комос Групп») с 53 тыс. т. Год назад с таким же показателем она была на 20-й строчке. Птицефабрика «Краснодонская» («КоПитания»), не входившая в рейтинг по итогам 2023 года, стала 22-й с 46 тыс. т. На 23-й позиции — принадлежащая «Магамиксу» «Мега Юрма» с 44 тыс. т, в прошлый рейтинг компания входила под названием агрохолдинг «Чува» также с 44 тыс. т, но была 24-й. В этот раз 24-м стал «Воловский бройлер», который произвел 42 тыс. т продукции — на 3 тыс. т меньше, чем в 2023 году, по итогам которого он был 23-м в рейтинге. Замыкает топ-25 новый участник — «Сибагро» с 37 тыс. т бройлера.



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