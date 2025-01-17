«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева может купить «Приосколье»

Сделка может осложниться тем, что основатель «Приосколья» находится в розыске Ю. Эйвазова

Структуры «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева («Агрокомплекс “Выселковский”») могут выкупить компанию «Приосколье», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Два собеседника издания говорят, что сделка уже закрыта, еще двое знают о переговорах, которые велись со структурами Ткачева. Однако они не уточняют детали соглашения, а это важно, учитывая то, что основатель «Приосколья» — бывший зампред правительства Белгородской области Геннадий Бобрицкий — находится в розыске: в 2023 году он был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве, девять месяцев провел в СИЗО, после чего был отпущен под домашний арест и впоследствии скрылся.



Продать актив несложно, если конечный бенефициар владеет бизнесом через третьих лиц, сказал «Коммерсанту» партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. В случае, если компания принадлежит ему напрямую, то возможно оформление в другой стране по нотариальной доверенности. Партнер юрфирмы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Антон Гусев добавляет, что актив также может быть реализован на основании решения суда, предусматривающего возмещение вреда. Однако один из собеседников издания на рынке говорит, что акции «Приосколья» сейчас арестованы. В этом случае, по словам руководителя практики банкротства компании «Митра» Антона Томилина, продажа будет реальна лишь после снятия этой меры, и такая возможность не исключена.



По данным Национального союза птицеводов, в 2023 году «Приосколье» было третьим по объему производителем мяса бройлеров в России. Первое и второе места заняли ГАП «Ресурс» и ГК «Черкизово». На четвертой позиции — «Агрокомплекс», который в случае приобретения «Приосколья» выйдет на третье место, а объем производства будет отставать от показателей «Черкизово» на 11-12%.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что активы холдинга «Приосколье» представляют значительный интерес для «Агрокомплекса» по ряду причин. Во-первых, это укрепление позиций на рынке мяса птицы: «Приосколье» является третьим по величине производителем мяса бройлеров в Росси, и приобретение этого актива позволит «Агрокомплексу» существенно увеличить долю на рынке и расширить ассортимент продукции. Во-вторых, диверсификация и расширение географии присутствия: основные производственные мощности «Приосколья» находятся в Белгородской области, что поможет «Агрокомплексу» выйти на новые региональные рынки и оптимизировать логистические цепочки. В-третьих, финансовая привлекательность: в 2023 году выручка «Приосколья» составила 57,1 млрд руб., а чистая прибыль — 15,5 млрд руб., что говорит о высокой рентабельности и устойчивости бизнеса.



«Однако интеграция "Приосколья" в структуру "Агрокомплекса" может сопровождаться рядом трудностей. Юридические сложности связаны с тем, что основатель "Приосколья" находится в розыске (согласно открытым источникам). Это может усложнить процесс передачи прав собственности и потребовать дополнительных юридических процедур», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». Также, по его словам, есть риски, связанные с тем, что производственные мощности находятся в Белгородской области — это представляет угрозу для безопасности операций и требует дополнительных мер по обеспечению стабильности производства. «Кроме того, операционная интеграция потребует гармонизации корпоративных культур, управленческих практик и бизнес-процессов, что может занять значительное время и потребовать существенных ресурсов», — добавляет Кабаков. В целом, по его словам, несмотря на возможные трудности, покупка «Приосколья» представляет стратегическую возможность для «Агрокомплекса» усилить свои позиции на российском аграрном рынке.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Коммерсанту», что стоимость «Приосколья» может составлять около 50 млрд руб. Он называет сильными рыночные позиции компании, но также обращает внимание на то, что ее основные производственные мощности расположены в Белгородской области, вблизи района активных боевых действий. Собеседник издания на аграрном рынке считает, что купить «Приосколье» структуры Ткачева могут лишь со значительным дисконтом.



Накануне сообщалось, что «Торговый дом Агрокомплекс» (структура «Агрокомплекса») в ноябре 2024 года стал владельцем сельхозпредприятия «Сельком», зарегистрированного в Донецкой Народной Республике. «Сельком» специализируется на производстве зерновых и зернобобовых культур, выручка компании по РСБУ в 2023 году составила 200,6 млн руб., чистая прибыль — 30,6 млн руб., пишут «Ведомости». Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость бизнеса «Селькома» в 100-120 млн руб.

Холдинг «Приосколье» создан в 2003 году на базе обанкротившейся птицефабрики бывшим зампредом правительства Белгородской области Геннадием Бобрицким. Сейчас у компании четыре завода по переработке мяса птицы и 16 откормочных площадок. Компания выпускает 430 тыс. т мяса птицы в год (в живом весе), имеет репродукторы второго порядка, а также занимается глубокой переработкой мяса птицы. Все отходы птицеводства перерабатываются на двух заводах по производству белковых кормов животного происхождения. «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева («Агрокомплекс “Выселковский”») занимается растениеводством, молочным и мясным животноводством, переработкой (производство мясной продукции, молока, сахара, сыров, бакалейный товаров), логистикой и торговлей. «Агрокомплекс» — лидер промышленного производства мяса птицы и яиц в Краснодарском крае. В составе холдинга работают 10 крупных птицефабрик.



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