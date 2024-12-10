«Черкизово» купила птицекомплекс в Тюменской области

Агрохолдинг стал владельцем современного комплекса, который был введен в эксплуатацию в 2021 году «Черкизово»

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, объявила о покупке у группы «Руском» птицекомплекса в Тюменской области мощностью 60 тыс. т в живом весе в год. Покупателем стал входящий в группу АПК «Михайловский», сделка получила одобрение ФАС. Стоимость сделки не уточняется.



При этом ФАС в ходе согласования сделки предписала «Черкизово» продавать часть продукции на бирже. «При рассмотрении ходатайства служба установила, что совершение этой сделки может привести к ограничению конкуренции. ФАС России согласовала сделку с одновременной выдачей предписания», — говорится в сообщении службы. Согласно предписанию, с середины 2025 года компания обязана поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема продукции, которую она продает на внутреннем рынке, речь идет только о мясе птицы в категориях тушка цыпленка бройлера, грудка с кожей на кости, голени, бедро особое (с крестцом). Предписание будет действовать в течение восьми лет с даты совершения сделки.



Агрохолдинг стал владельцем современного полностью автоматизированного комплекса по выращиванию и переработке бройлеров, который был введен в эксплуатацию в 2021 году, уточняется в сообщении «Черкизово». Он включает семь площадок выращивания, репродуктор, мясоперерабатывающее предприятие, комбикормовый завод и элеватор. На приобретенных площадках работает более 1 тыс. человек. Ранее у «Черкизово» не было предприятий в Тюменской области, она стала для компании 20-м регионом присутствия. Сделка позволит «Черкизово» упрочить позиции на российском рынке брендированной продукции из мяса курицы, особенно в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов. По итогам прошлого года все птицеводческие предприятия группы произвели 986 тыс. т мяса бройлеров в живом весе.



Для «Черкизово» как одного из лидеров птицеводческого рынка приобретение еще одного актива является нормальной частью стратегии развития бизнеса, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Для группы “Руском” эта сделка тоже является целесообразной с точки зрения того, что компании как игроку с меньшим объемом производства тяжелее обеспечить стабильность работы по всем направлениям — начиная от снабжения и заканчивая сбытом», — отмечает эксперт. Он уточняет, что у крупных игроков больше ресурсов, чтобы приобрести необходимое оборудование, кормовые компоненты и т. д. «То есть эффект масштаба позволяет крупным компаниям более устойчиво себя чувствовать на рынке», — продолжает Корнеев.



Однако при покупке территориально удаленных активов определенную сложность вызывает оперативное взаимодействие с локальным менеджментом (разница в часовых поясах, собственный пул контрагентов), отмечает Корнеев. «Поэтому с точки зрения расположения актива и его удаленности от головной компании очень важным фактором успеха будет качество работы местной управленческой команды. При такой удаленности степень автономности и значимость самостоятельно принимаемых решений возрастает», — подчеркивает эксперт.



Финансовый директор «Черкизово» Людмила Михайлова ранее в интервью «Агроинвестору» говорила, что, несмотря на значительное расширение географии бизнеса, компания не боится потерять управляемость площадками. «Мы всегда были достаточно крупным холдингом с эффективной матричной системой управления и опытной командой. Каждый знает свое направление, работает по плану, поэтому интеграция происходит достаточно быстро и гладко. Есть устоявшийся алгоритм работы, поэтому не чувствуется разница — это Башкирия, Челябинск или Алтайский край, — рассказывала она. — У нас функциональное разделение бизнеса, и каждая функция знает, что она интегрирует и как работает со смежными функциями. Если на купленном предприятии нет такого функционального деления, мы сразу его делаем и даем понятный план для команды: каждый специалист понимает, что будет после интеграции, какие задачи будут перед ним стоять, какой у него будет карьерный путь. Люди не теряются, что очень важно, особенно в условиях кадрового дефицита. В компании выстроенная система управления, есть производственные и финансовые отчеты, плановые показатели. В первый год после приобретения мы рассматриваем актив отдельно, потом он входит в наш бюджетный цикл и уже интегрируется полностью, становится неотъемлемой частью производственного процесса».



В целом, сделка не меняет баланс рынка, тем самым не возникает рисков перенасыщения и ценового диспаритета, оценивает Корнеев. «Сейчас рынок, в целом, находится в равновесном состоянии и, если появится новый игрок с большим объемом производства, он может разбалансировать рынок. В случае с переходом действующего актива к новому собственнику этого не происходит», — добавляет Корнеев.



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, к ООО «АПК “Михайловский”» перешло 100% акций ООО «Руском», которые ранее принадлежали учредителю одноименной группы компаний Темури Латария. Выручка ООО «Руском» в прошлом году составила 7,4 млрд руб. (плюс 13% к показателю 2022-го), прибыль — 907 млн руб. (рост в пять раз). Rusprofile оценивает стоимость компании по методу чистых активов в 1,1 млрд руб., при этом отмечает риски ее финансовой устойчивости и платежеспособности.



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