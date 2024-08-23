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«Черкизово» вложит до 3 млрд рублей в расширение производства

Мощность завода в Ленинградской области увеличится вдвое

| Агроинвестор |

Загрузка производственных мощностей в Синявино по году превышает 90% при стабильно растущем спросе
Загрузка производственных мощностей в Синявино по году превышает 90% при стабильно растущем спросе

Группа «» планирует вдвое увеличить производство продукции мясопереработки на заводе «Пит-Продукт» в Синявино Ленинградской области, сообщает правительство региона. По предварительным оценкам, инвестиции составят до 3 млрд руб. «Новые мощности позволят удовлетворить растущий спрос на мясные деликатесы, а также создадут хороший задел на расширение ассортимента», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время посещения предприятия.

Загрузка производственных мощностей в Синявино по году превышает 90% при стабильно растущем спросе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу агрохолдинга. Проект расширения предполагает увеличение производственной мощности с 2,4 тыс. т до 5 тыс. т в год, сроки его реализации не уточняются.

«Пит-Продукт» владеет двумя мясоперерабатывающими производствами в Ленинградской области — в Горелово и Синявино. Предприятие выпускает сыровяленые колбасы и хамон под брендом Casademont, а также вареные колбасы, сосиски и фрикадельки. Группа «» купила завод в апреле 2021 года у финской Atria, позже у нее же группа приобрела бизнес быстрого питания «Сибилла Рус» (сейчас переименован во «ВкусON»), представленный преимущественно на АЗС. «Пит-Продукт» - основной поставщик мясной продукции для этого канала. По итогам 2023 года общий объем производства «Пит-Продукт» составил 18,27 тыс. т, за январь-июль 2024 года — 9,4 тыс. т, приводит данные РБК со ссылкой на комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Производственные активы «» распложены в 19 регионах. В структуру компании входят 14 птице- и 20 свинокомплексов, 13 комбикормовых заводов, 13 предприятий по убою и мясопереработке, один комплекс по производству индейки и МЭЗ. Также группа контролирует 355 тыс. га сельхозземель. По итогам первого полугодия выручка группы увеличилась на 20,4%, до 123,8 тыс. т, EBITDA — на 39,4%, до 22,18 млрд руб., чистая прибыль — на 28,3%, до 9,8 млрд руб.

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