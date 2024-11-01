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«Черкизово» переработает «побочку». Группа запустила завод технических фабрикатов

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Новое предприятие, расположенное в ТОР «Ефремов», будет делать мясокостную муку, кормовой жир и другие продукты, которые используют в составе комбикормов. Дефицита данных кормовых компонентов в России нет, однако наличие собственного завода позволит компании меньше зависеть от их рыночной стоимости. Ввод производства в эксплуатацию укрепит структуру вертикальной интеграции «Черкизово» и является первым этапом реализации проекта по созданию в Тульской области крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера. Инвестиции в строительство завода составили 5 млрд руб

Завод технических фабрикатов группа «» запустила в тульской ТОР «Ефремов» в сентябре этого года. Предприятие, оснащенное четырьмя линиями, специализируется на переработке побочных продуктов убоя в ингредиенты для изготовления комбикормов. По состоянию на середину октября на данных мощностях уже производили кормовой жир, свиную мясокостную и кровяную муку. До конца 2024 года также планируется начать выпуск куриной мясокостной муки, перьевой муки и кормового куриного жира, рассказал «» представитель холдинга.

При максимальной загрузке предприятие сможет производить около 45 тыс. т продукции в год, для чего потребуется примерно 160 тыс. т сырья, которое компания будет брать на своих птице- и свиноводческих площадках. Выпускаемые ингредиенты предназначены для обеспечения 13 комбикормовых предприятий «» в разных регионах страны. В компании рассчитывают, что после выхода на полную мощность этого объема будет хватать для покрытия спроса всех собственных выпускающих комбикорм заводов. Пока же холдинг закупает некоторую долю мясокостной муки (свиной и свино-говяжьей), а также кормовой свиной и говяжий жир у сторонних поставщиков. «Объемы производимых нашим новым предприятием технических фабрикатов/кормокомпонентов пока не покрывают в полной мере потребности комбикормовых предприятий группы, поэтому закупки у других производителей еще продолжаются», — признавался представитель холдинга «».

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