Структуры «Приосколья» сменили учредителя

По итогам прошлого года «Приосколье» сохранило третье место в рейтинге крупнейших производителей мяса бройлера Ю. Эйвазова

Новым учредителем АО «Приосколье», ЗАО «Краснояружская зерновая компания» и ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод» (НКЗ) стало ООО «Инвест Трейд», подконтрольное его гендиректору Сергею Феськову, следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Ранее юрлица контролировал Геннадий Бобрицкий, который сейчас находится в розыске по уголовному делу о мошенничестве.



Также Феськов недавно стал гендиректором этих трех компаний и еще трех структур холдинга «Приосколье»: «Свекловичное», «Приосколье-Агро семена» и «Лабазъ». Данных об их учредителях в ЕГРЮЛ нет. Кроме того, Феськов указан учредителем и гендиректором компаний «Агротрейд» и «Белинвест». Обе зарегистрированы в Москве, основной вид их деятельности — деятельность холдинговых компаний. Сам Феськов зарегистрирован в Ростовской области.



«Инвест Трейд» также зарегистрирована в Москве, в 2023 году, компания занимается производством электроэнергии. В октябре прошлого года она перешла в процесс ликвидации, однако в середине декабря снова стала действующей. Убыток компании по итогам 2023 года составил 30 тыс. руб., выручки у нее не было. Суммарная выручка всех компаний, которыми сейчас руководит Феськов, в 2023 году достигла 86 млрд руб., прибыль составила 19 млрд руб.



В середине января сообщалось, что «Приосколье» могут выкупить структуры «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева. Два источника «Коммерсанта» говорили, что сделка уже закрыта, еще двое знали о ведении переговоров. При этом юристы обращали внимание, что, поскольку бенефициар «Приосколья» находится в розыске, с проведением сделки могут быть сложности.



Холдинг «Приосколье» создан в 2003 году на базе обанкротившейся птицефабрики бывшим зампредом правительства Белгородской области Геннадием Бобрицким. Сейчас у компании четыре завода по переработке мяса птицы и 16 откормочных площадок. Компания имеет репродукторы второго порядка, а также занимается глубокой переработкой мяса птицы. В 2024 году, по данным Национального союза птицеводов, агрохолдинг выпустил 453 тыс. т мяса бройлера в живом весе — на 2 тыс. т больше, чем в 2023-м, и сохранил третье место в рейтинге крупнейших производителей.



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