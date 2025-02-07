В этом году экспорт свиноводческой продукции может вырасти на 50 тысяч тонн

В 2024-м поставки увеличились на 80 тысяч тонн Ю. Эйвазова

В этом году экспорт свиноводческой продукции может составить около 350 тыс. т против 300 тыс. т в 2024-м, пишет «Агроэксперт» со ссылкой на гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева. Он сообщил, что основным драйвером роста будет Китай. «Мы в прошлом году только практически половину года поставляли (продукцию свиноводства), тем не менее поставили 40 тыс. т в Китай. В этом году, думаю, будет большим успехом, если мы еще на 50% увеличим, порядка 60-70 тыс. т поставим», — сказал Ковалев (цитата по «Агроэксперту»). Сейчас право на экспорт свиноводческой продукции в республику имеют только три компании, но, по мнению Ковалева, их число будет расти, сейчас есть еще ряд предприятий, которые готовятся к аккредитации на рынке Китая. «Мы очень надеемся, что наша продукция конкурентоспособная — как по качеству, так и по цене. Это показывают первые результаты», — отметил он.



В прошлом году экспортные отгрузки свиноводческой продукции выросли на 80 тыс. т, и половина из них приходится на Китай, уточнил «Агроинвестору» Ковалев. Остальные 50% прироста, по его словам, дали все остальные страны, куда Россия ведет поставки. Из этих 50% значительная часть — экспорт в Беларусь, также после снижения восстановились отгрузки во Вьетнам и Гонконг. По итогам этого года структура вывоза по разным направлениям может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от конъюнктуры рынка, логистических проблем и др., но только КНР является единственным драйвером значительного роста, подчеркивает Ковалев. По его словам, в Китай и Юго-Восточную Азию Россия экспортирует примерно поровну мяса и субпродуктов, в целом по всем направлениям — 70% на 30% соответственно.



На сегодня цены на свиноводческую продукцию на зарубежных рынках устраивают российских производителей, поэтому они и продолжают там работать, говорит Ковалев. «При этом подчеркиваю — это не отражается на динамике внутренних цен. Как доказательство этого: несмотря на рекордный экспорт прошлого года — он превысил 300 тыс. т и вырос на треть по сравнению с 2023-м — потребительские цены на внутреннем рынке, по данным Росстата, были кратно ниже инфляции», — прокомментировал Ковалев «Агроинвестору». Так, рост потребительских цен на свиноводческую продукцию составил 4-5% при общей инфляции в 9,5% и 11% — продовольственной.



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