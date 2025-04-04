В Госдуме предлагают ввести «шашлычное эмбарго»

Экспорт — почти единственный стимул новых инвестиций в мясной отрасли М. Стулов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временное ограничение на экспорт мясной продукции, а также квоты на беспошлинный импорт отдельных видов мяса, сообщает РИА «Новости». Цель предложения — предупредить рост цен в преддверии майских праздников. Своего рода «шашлычное эмбарго» поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне, считает Чернышов. Ввести ограничения предлагается до 1 июня 2025 года с возможностью корректировки в зависимости от рыночной ситуации. Беспошлинные квоты на импорт свинины и говядины предлагается установить на уровне не менее 150 тыс. т.



Эксперты не поддерживают идею «шашлычного эмбарго». Совершенно непонятно, почему такое предложение поступает в период, когда цены производителей на мясо птицы упали и находятся на уровне ниже 2023 года, а потребительские — ниже цен в начале года. Сегодня есть проблемы с реализацией отдельных видов продукции, например куриного фарша, который за год упал в цене на 70%, а тушка бройлера стоит дешевле, чем почти три года назад, комментирует глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. «Отраслевое сообщество, напротив, думает о том, каким образом стимулировать экспорт, чтобы стабилизировать цены и снизить убытки предприятий, а Минсельхоз ставит амбициозные цели по наращиванию зарубежных поставок», — сказал он «Агроинвестору».



Само предложение прозвучало без анализа всей текущей ситуации и долгосрочных последствий данной инициативы для отрасли, считает эксперт. Нет никаких оснований заявлять, что на рынке мяса высокие цены: потребление бьет все рекорды, в прошлом году оно составило 83 кг на человека и продолжает расти. «Это уровень более высокий, чем в богатых странах, где по данным ФАО ООН, оно составляет 82 кг на человека в год», — обращает внимание глава НМА.



«Россия не только экспортирует мясо птицы, но и импортирует его, причем в основном из Республики Беларусь, поставки из которой не ограничены ни тарифными квотами, ни таможенными пошлинами, — продолжает Юшин. — Эта продукция поступает к нам в объемах более 120 тыс. т ежегодно. Если бы рынку было нужно, он бы мог покупать еще больше и ввозить не только из Беларуси, но и из Казахстана, у которого тоже нет никаких тарифных ограничений нет». Мясо птицы из дальнего зарубежья поступает к нам на рынок в сравнительно небольшом объеме при наличии большой квоты, так как у нас птица дешевая, и импортная продукция неконкурентоспособна. Затянувшееся укрепление рубля и без того повышает привлекательность импорта, подчеркивает он.



По данным Национального союза птицеводов, стоимость тушки бройлера в оптовом канале на 13-й неделе этого года опустилась до 142 руб./кг с учетом НДС. «При реализации тушки бройлера в ЦФО в сегменте централизованной торговли, в ритейле, с килограмма мы торгуем в минус примерно на 20 руб., в оптовом канале теряем до 40 руб. Эта ситуация длится уже не одну неделю», — ранее говорил глава союза Сергей Лахтюхов «Агроэксперту». Еще более сложная ситуация с оптовыми ценами на фарш. «Текущая цена на фарш — 25 руб./кг. В ряде регионов она опустилась ниже 20 руб. Некоторые производители говорят, что им проще фарш закопать, чем хранить, что-то с ним делать и реализовывать», — цитирует издание Лахтюхова. Для сравнения, в прошлом году цена на фарш из мяса бройлера достигала 80 руб./кг.



Что касается свинины, то, по данным НМА, потребительские цены на разные ее части за последний год выросли на 3-6% — существенно ниже уровня инфляции, а оптовые цены на основные части и вовсе ниже, чем годом ранее. «Импорт свинины близок к нулю, а экспорт растет именно потому, что у нас свинина одна из самых дешевых в мире», — подчеркивает Юшин.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев считает предложение о временных ограничениях экспорта мяса вредным со всех точек зрения. «Цена на мясо — это баланс спроса и предложения. Действительно, происходят сезонные колебания, но они, прежде всего, наблюдаются в оптовом звене. И сейчас мы находимся в низшей точке в плане оптовых цен, как это традиционно бывает в конце первого — начале второго квартала года», — отмечает он. Ближе к майским праздникам идет повышение спроса, и в оптовом сегменте возможны колебания цен, но розница, как правило, сглаживает их. «Цены — это всегда вопрос спроса и предложения. И я хочу напомнить, что в прошлом году потребительские цены на свинину выросли всего на 3-4%, в то время, когда общая инфляция составила 9,5%, а продовольственная — 11%. То есть, цены на свинину увеличились кратно ниже уровня инфляции», — прокомментировал Ковалев «Агроинвестору». Главная причина — прирост производства на 3,6%. Вместе с тем, увеличилось и производство мяса птицы, поэтому на рынке появился дополнительный избыток продукции. «Нас сейчас беспокоит профицит мяса и падение оптовых цен на этом фоне», — подчеркивает Ковалев.



Также ограничение вывоза опасно тем, что мы можем потерять с таким трудом завоеванные экспортные рынки. «Мы конкурируем с мировыми грандами, идет тяжелейшая экономическая борьба за внешние рынки. И с таким трудом добившись сейчас первых успехов на экспортных рынках, подобными решениями мы дадим сигнал нашим конкурентам, что уходим. Освободившееся место тут же будет занято, и мы снова будем тратить усилия, но не факт, что уже получится добиться тех результатов, которых добились сейчас», — подчеркивает глава НСС.



Наконец, подобные решения являются негативным сигналом для инвесторов. «На фоне указа президента об увеличении экспорта на 50%, а производства — на 25% к 2030 году бизнес принимает стратегические решения о наращивании производства, на 2025 для этих целей вводятся льготные кредиты. И когда инвесторы получают такие противоречивые сигналы — с одной стороны, о том, что надо увеличить производство, с другой — что экспорт могут приостановить в любой момент — это серьезно снижает интерес к развитию», — уверен Ковалев.



Любые предложения, касающиеся таможенно-тарифного регулирования, должны быть основаны на глубоком и детальном анализе не только конкретной отрасли, спроса и предложения, но и экономики производства, которая сегодня выглядит не лучшим образом, особенно в птицеводстве, отмечает Юшин. «Предлагать ввезти беспошлинно птицу или запретить ее экспорт, когда наши предприятия теряют миллиарды рублей — совершенно несвоевременно и по своей сути в долгосрочной перспективе вредно. Последние четыре года у нас действует льгота на беспошлинный импорт говядины. Что хорошего она дала отрасли? — задается вопросом глава НМА. — Где логика в том, что другие отрасли, от которых зависит сельское хозяйство, защищают то высокими пошлинами, то утильсбором, как в случае с грузовыми автомобилями и сельхозтехникой, то запретами импорта, а сельхозпродукцию надо ввозить без пошлин? Зачем тогда мы отстаивали тарифную защиту АПК при присоединении к ВТО? По данным Росстата, доходность в аграрном секторе снижается, а стоимость льготных и обычных кредитов выросла в разы». При таком подходе, уверен эксперт, рано или поздно производство будет деградировать, а зависимость от импорта — расти. Тогда придется еще больше импортировать, если производить будет невыгодно. Это возврат в 1990-е годы, предупреждает Юшин.



«Мы не можем позволить себе перечеркнуть все усилия руководства страны, правительства, федеральных ведомств, включая Минсельхоз и Россельхознадзор, по открытию рынков для российского мяса, наращиванию объемов поставок за рубеж. Оно пользуется все большим спросом. Например, мы почти полностью выдавили всех конкурентов — экспортеров индейки — с рынка Китая. Не получится строить нормальные торговые отношения с другими странами, если постоянно то включать, то выключать “рубильник”. Когда поставщик уходит с полки зарубежных торговых сетей, на его место придут его прямые конкуренты — производители США, ЕС, Украины», — говорит Юшин. Именно экспорт, подчеркивает он, сегодня является практически единственным мощным стимулом новых инвестиций в мясной отрасли. Предложение же о его приостановке может в долгосрочной перспективе привести к стагнации или снижению производства не только в животноводстве, но и в растениеводстве, так как животноводы — основные потребители значительной части продукции растениеводства и комбикормовой промышленности. От ситуации в животноводстве зависят перспективы производителей вакцин и лекарственных средств ветеринарного применения и еще многих отраслей, обращает внимание Юшин, добавляя, что сиюминутное стремление как-то повлиять на цены чревато далеко идущими негативными последствиями.



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