США ввели самые высокие за 100 лет пошлины на импорт

Торговая война в треугольнике США-Канада-Китай может сказаться и на возможностях России с точки зрения международной торговли М. Стулов

Президент США Дональд Трамп объявил о введении самых высоких за столетие импортных пошлин: с 5 апреля базовая ставка в размере 10% будет действовать на товары из всех стран, с 9 апреля еще более высокие пошлины будут введены в отношении 60 государств, чтобы компенсировать большой торговый дисбаланс с США. Мера коснется крупнейших торговых партнеров страны, таких как Китай (для него пошлина составит 34% дополнительно к ранее введенной ставке 20%), Евросоюз (20%), Индия (26%), Япония (24%), Вьетнам (46%) и др.



Трамп назвал новые ввозные пошлины США «декларацией нашей экономической независимости». По его словам, новые ставки вводятся, «чтобы помочь восстановить экономику и предотвратить мошенничество». «В течение многих лет трудолюбивые граждане Америки были вынуждены оставаться в стороне, в то время как другие страны становились богатыми и могущественными — во многом за наш счет, — цитирует его Bloomberg. — Но теперь наша очередь процветать и использовать триллионы и триллионы долларов для снижения налогов и погашения государственного долга».



Этот шаг знаменует собой резкую эскалацию торговой войны Трампа, вызывая угрозы ответных мер со стороны других стран (Китай и ЕС уже заявили, что готовятся принять ответные меры) и приводя к падению мировых финансовых рынков, пишет Bloomberg. Ожидается, что тарифы окажут значительное влияние на экономику, в том числе приведут к росту цен в США, замедлению экономического роста и, возможно, даже к рецессии. Многие страны могут столкнутся с рецессией, если тарифы сохранятся в течение длительного периода времени, считает агентство.



На данный момент новые меры не распространяются на Канаду и Мексику, которые вовлечены в отдельный тарифный спор с США, для товаров из этих стран уже действуют пошлины в 25%. Они также не будут применяться к некоторым товарам (автомобили, полупроводники, пиломатериалы и др.), на которые распространяются отдельные пошлины. Кроме того, США не стали вводить пошлины на импорт российских и белорусских товаров, а также продукцию Кубы и КНДР, поскольку они не поставляются в страну из-за введенных ранее санкций.



«Введенные пошлины США окажут наибольшее влияние на взаимную торговлю продукцией АПК с Канадой, Мексикой и странами ЕС (более половины американского импорта), которые в основном поставляют в США продукцию АПК высокого передела, а также Китаем, — прокомментировал «Агроинвестору» управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. — Уверен, что действие получит симметричный ответ, т. е. ответные санкции в сторону США. В итоге это приведет к сокращению глобального товарооборота, росту цен и подтолкнет мировые инфляционные процессы».



До последнего времени большинство затронутых стран существовали в зоне относительно свободной торговли с США, в то время как Россия достаточно продолжительное время уже находится под действием санкционного давления, продолжает Краснов. «Торговая война в треугольнике США-Канада-Китай может сказаться и на возможностях России с точки зрения международной торговли, — допускает эксперт. — Можно ожидать ослабления санкций США в отношении экспорта российской морепродукции, а сокращение поставок в Китай гороха и рапса, а также рапсового масла со стороны Канады создаст дополнительные возможности для российских поставщиков. Что касается мяса, то уменьшение поставок будет усиливать позиции латиноамериканских стран, особенно Бразилии. Но создаст и дополнительные возможности для российских поставщиков».



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