Структура тайской CP Foods может купить свинокомплекс в Новгородской области

Свинокомплекс рассчитан на 160 тысяч голов откорма в год Д. Абрамов

Новгородский агрохолдинг «Адепт», который занимается свиноводством и выпуском готовой мясной продукции, ведет переговоры о продаже своих активов структурам тайской CP Foods, пишет «Новый проспект» со ссылкой на источники на рынке. Речь идет о свиноводческом направлении, которым управляет ООО «Новгородский бекон». По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, это крупный региональный агрохолдинг, но его собственники не заинтересованы в развитии свиноводства и сократили эту деятельность, хотя производственные мощности у «Новгородского бекона» остались.



ГК «Адепт» основана в 1991 году. На ее сайте говорится, что это крупнейшие, успешно развивающиеся и динамично растущие предприятия в отрасли сельского хозяйства, мясоперерабатывающей промышленности и розничной торговли Новгородской области. Бизнес включает полный производственный цикл от производства зерновых и сочных кормов до реализации готовой продукции. В группу входят три предприятия: «Новгородский бекон» (птицеводство, свиноводство, растениеводство, производство комбикормов); «Великоновгородский мясной двор» (мясоперерабатывающее предприятие, включающее убой скота и полный цикл переработки мяса); «Адепт» (предприятие оптово-розничной торговли продуктами питания с собственной фирменной торговой сетью «Новгородский бекон» в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге).



У «Новгородского бекона» в собственности и аренде более 26 тыс. га земли, элеватор для хранения зерна на 25 тыс. т в год, комбикормовое производство мощностью 120 тыс. т в год кормов для свиней и птицы. Свинокомплекс рассчитан на 160 тыс. голов откорма в год, также есть репродуктор на 5 тыс. свиноматок. Кроме того, компания развивает производство говядины, поголовье КРС составляет 2 тыс. голов, племенное дойное стадо превышает 600 коров. Объем производства мяса цыплят-бройлеров составляет 38 тыс. т в год, говорится на сайте «Адепта». По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, выручка «Новгородского бекона» в 2023 году составила 5,2 млрд руб. (рост на 12% относительно 2022-го), чистая прибыль — 74 млн руб. (плюс 127%).



В конце прошлого года пресс-служба правительства Новгородской области сообщала, что в 2025 году ООО «СПФ «Серебряные пруды» (принадлежит CP Foods через компанию RBPI), откроет свинокомплекс мощностью до 14 тыс. т мяса в год в Волотовском районе. По информации «Нового проспекта», производство будет запущено на площадях «Новгородского бекона», которые пока находятся у инвестора в аренде.



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