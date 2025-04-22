H&N вложит 1 млрд рублей в расширение производства растительных напитков Planto

Планируемая мощность нового производственного цеха — 17 тысяч тонн продукции в год

Компания Health & Nutrition (H&N, ранее — дочернее подразделение группы Danone в России) планирует запустить на базе своего филиала — молочного комбината «Самаралакто» - производство продукции под торговой маркой Planto на основе растительного сырья (соевое, кокосовое и другие виды альтернатив молока). Инвестиции в проект превысят 1 млрд руб. Планируемая мощность нового производственного цеха — 17 тыс. т продукции в год.



Проект предполагает установку новой производственной линии, дополнительного технологического оборудования, а также расширение склада сырья и материалов с учетом роста объемов производства предприятия. Старт строительства цеха растительных напитков запланирован на второй квартал текущего года, завершение — на конец 2026 года, сообщила компания. В 2024 году объемы производства на «Самаралакто» увеличились более чем на 58% относительно 2023-го и составили почти 81 тыс. т готовой продукции в год. При выходе нового цеха на проектную мощность объемы выпуска вырастут более чем на 23%.



Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что «Самаралакто» является стратегическим предприятием в продовольственной системе не только региона, но и в целом Приволжского федерального округа. «Мы приветствуем инвестиционные планы компании. Знаем, что на территории Самарского региона мы точно сможем создать все условия для того, чтобы эти инвестиции были реализованы. Мы говорим сейчас о создании линейки новых продуктов, и в дальнейшем будем рассчитывать на то, что мощности предприятия будут расширяться», — подчеркнул он в ходе встречи с руководством H&N.



Речь идет не только о расширении производственных мощностей завода, но и о развитии очень популярной растительной категории продуктов питания, отметил генеральный директор компании Якуб Закриев. «Мы намерены и дальше продолжать активно работать в этом направлении, обеспечивая население качественными и полезными продуктами, формируя таким образом у потребителей культуру здорового питания», — сказал он. Председатель совета директоров H&N Руслан Алисултанов добавил, что



расширение производственных мощностей и планомерное повышение эффективности производств является одним из главных приоритетов стратегии развития компании на ближайшее время.



Danone ранее продавала в России растительные напитки под маркой Alpro, их импорт компания прекратила весной 2022 года. Вместе с тем, в 2021-м она запустила в городе Лабинск (Краснодарский край) производство растительных напитков под этим брендом, вложив в проект 1 млрд руб., писал «Агроинвестор». В октябре 2023-го H&N сообщала, что переименовала напиток Alpro в Planto.



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