Плодоовощная продукция продолжила дешеветь

Прошлогодний урожай овощей «борщевого набора» почти закончился Pixabay

Инфляция с 27 мая по 2 июня составила 0,05% после 0,06% неделей ранее, сообщил Росстат. С начала месяца ко 2 июня цены выросли на 0,01%, с начала года — на 3,39%. При этом, как следует из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации, продовольственная инфляция на неделе с 27 мая по 2 июня была нулевой, а без учета плодоовощной продукции, которая в среднем подешевела на 0,98% (-0,83% неделей ранее), составила 0,09%. При этом год к году инфляция в целом достигла 9,66%, продовольствие подорожало на 12,44%, в том числе фрукты и овощи — на 17,54%.



В сегменте плодоовощной продукции на прошедшей неделе больше всего подешевели огурцы — на 4,68% (-9,01% неделе ранее), далее идут томаты (-4,3% и -5,93%) и капуста (-4,27% и -0,87%), следует из данных Минэкономразвития. Также на 1,74% подешевел лук (на предыдущей неделе он вырос в цене на 0,19%). При этом морковь подорожала на 4,55% после 5,1% неделе ранее, яблоки — на 1,54% (+1,42%), цена на картофель почти не изменилась (+0,01% и +2,38% неделей ранее).



Прошлогодний урожай овощей «борщевого набора» почти закончился, и на полках в основном представлена импортная продукция, поскольку новый отечественный урожай еще не созрел — это традиционная ситуация для данного периода года, пишет ТАСС со ссылкой на председателя Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Сергея Лупехина.



«В этой связи ценовая ситуация сравнима с той, которая была в мае 2022 года — овощи сейчас стоят примерно так же, как тогда. В текущем году импортная продукция стала поставляться в нашу страну раньше, что отразилось на росте розничных цен. Сегодня уже наметилась тенденция к снижению стоимости “борщевого набора”», — отметил он. По словам Лупехина, в июне в продажу начнут поступать овощи открытого грунта с Юга России, а в июле — из регионов средней полосы. «Увеличение предложения благоприятно повлияет на ценовую динамику — стоимость овощей во второй половине года традиционно снижается. Ожидаем, что так будет и в этом сезоне», — добавил он.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

