В июне экспорт пшеницы может снизиться до 1,1 млн тонн

С начала сезона-2024/25 по май было экспортировано около 40,9 млн тонн пшеницы flickr.com

По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в июне экспорт пшеницы из России может снизиться до 1,1 млн т, что значительно меньше рекорда прошлого года для этого месяца (4,64 млн т), но близко к показателю июня 2022 года, когда было отгружено 1,2 млн т. Майский вывоз аналитики оценивают в 2,16 млн т против 5,08 млн т в мае 2024 года. Динамка объясняется сокращением поставок в целом, а также существенным снижением экспортной квоты по отношению к прошлому году.



Всего с начала сезона-2024/25 по май было экспортировано около 40,9 млн т пшеницы (с учетом поставок в страны ЕАЭС), в прошлом сезоне за аналогичный период на внешние рынки было отгружено 50,9 млн т. Основными покупателями за этот период стали Египет − 8,25 млн т (7,6 млн т годом ранее), Турция − 3,35 млн т (6,6 млн т), Бангладеш − 2,7 млн т (3,69 млн т), Алжир — 1,7 млн т (почти 2 млн т) и Ливия − 1,6 млн т (1,38 млн т), приводит данные «Русагротранс».



Аналитический центр «СовЭкон» ранее оценил объем вывоза пшеницы из России в мае на уровне 1,9 млн т против 4,5 млн т год назад и средних для этого месяца 2,2 млн т. Перспективы вывоза в июне на прошлой неделе аналитики оценивали в 1,9 млн т, однако теперь, как пишет Reuters, понизили прогноз до 1,7 млн т против 4,2 млн т годом ранее и 2,2 млн т в среднем. Экспортная кампания 2024/25 года может завершиться минимальными месячными отгрузками пшеницы, считают аналитики.



Цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле на прошлой неделе оставались без изменений на уровне около $227/т FOB. Цены на французскую пшеницу нового урожая выросли на $1, до $228/т, румынская подорожала на $3, до $228/т, американская — на $4, до $226/т. Биржевой рынок пшеницы укреплялся на фоне возможного снижения прогнозов урожая в Китае и засухи на юге России, отмечают аналитики.



Цены спроса на пшеницу нового урожая с 12,5% протеина в глубоководных портах составляют около 14,5-15 тыс. руб./т. Внутренний рынок пшеницы на Юге и в Центре также не изменился по сравнению с предыдущей неделей. На Юге индикативные цены на пшеницу 4-го класса оставались на уровне 15-15,5 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор) при крайне низких объемах торговли, в Центре — около 15,2-15,7 тыс. руб./т. В Поволжье цены снизились на 250 руб., до 14,3-14,5 тыс. руб./т. В Сибири пшеница 4-го класса торговалась в диапазоне 11,6-12,7 тыс. руб./т, в среднем прибавив 100 руб./т, в отдельных случаях цена достигала 13,5 тыс. руб./т, при низкой активности торговли.



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