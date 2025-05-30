К 2030 году экспорт зерновых и зернобобовых должен увеличиться до 80 млн тонн

Зерновые остаются ключевой экспортной позицией АПК ГК "Прометей"

К 2030 году экспорт зерновых из России должен составлять 75 млн т, зернобобовых — 5 млн т, сказал на Всероссийском зерновом форуме замминистра сельского хозяйства Максим Маркович. Эти показатели предусмотрены планами Минсельхоза для выполнения указа президента Владимира Путина об увеличении экспорта продукции АПК к 2030 году в 1,5 раза по сравнению с 2021-м. Объем производства зерновых и зернобобовых к этому времени должен достигнуть 170 млн т.



По прогнозу агроведомства, в этом сезоне поставки зерна за рубеж составят 53 млн т, включая 44,5 млн т пшеницы, против рекордных 72 млн т в прошлом сельхозгоду. «Причиной снижения стало сокращение переходящих запасов зерновых культур до уровня средних многолетних значений, которое было обусловлено рекордными объемами поставок в 2024 году», — пояснил Маркович. Дополнительным макроэкономическим фактором сдерживания внешних отгрузок стало падение маржинальности поставок на фоне укрепления курса рубля. «Есть и некоторые другие факторы», — добавил замминистра.



Несмотря на снижение отгрузок, зерновые остаются ключевой экспортной позицией АПК, подчеркнул чиновник. Со стороны партнеров есть запрос на выстраивание надежных и стабильных цепочек поставок зерна и укрепление долгосрочного сотрудничества в этой сфере, отметил он.



Так, например, российская пшеница занимает треть африканского рынка этого зерна, она поставляется в 40 стран континента, рассказал в интервью «Интерфаксу» председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна, гендиректор «Объединенной зерновой компании» Дмитрий Сергеев. За последние шесть сезонов объем экспорта увеличился на треть — с примерно 15 млн т в 2018/19-2020/21 до 20 млн т в 2023/24 сельхозгоду, сравнил он. Среди наиболее заметных успехов последних лет он назвал резкое увеличение или начало поставок в Алжир, Ливию, Кению, Марокко, Тунис и Танзанию. Зерновой рынок Африки имеет высокий потенциал: там быстро растет население, увеличивается численность среднего класса, повышается покупательная способность, обратил внимание Сергеев.



Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее в ходе форума сказал, что «ситуация с экспортом зерна складывается достаточно непросто». «По сравнению с аналогичным периодом 2024 года динамика существенно ниже. В определенной мере такие темпы обусловлены объективными внешними факторами, но, однако, считаю, что требуются и определенные доработки в части административно-управленческих решений, и они в обязательном порядке будут реализованы», — заверил он.



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