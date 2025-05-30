Дмитрий Патрушев призвал принять меры для увеличения экспорта продукции АПК

Необходимо удержать позиции России на глобальном рынке Pixabay

В этом сезоне экспорт зерна может достигнуть 53 млн т, в том числе около 44,5 млн т пшеницы, такую оценку Минсельхоза озвучил вице-премьер Дмитрий Патрушев на церемонии официального открытия Всероссийского зернового форума. Экспорт в сезоне-2024/25 снизился относительно предыдущего сельхозгода, когда наша страна поставила на внешние рынки более 71 млн т зерна. «Ситуация с экспортом зерна сейчас у нас складывается достаточно непросто, — отметил Патрушев. — По сравнению с аналогичным периодом 2024 года динамика существенно ниже. В определенной мере такие темпы обусловлены объективными внешними факторами, но, однако, считаю, что требуются и определенные доработки в части административно-управленческих решений, и они в обязательном порядке будут реализованы».



Патрушев подчеркнул, что урожай зерна, собранный в прошлом году, полностью покрывает наши внутренние потребности и создает предпосылки для того, чтобы Россия решала свои экспортные задачи. «По оценке международных институтов, в текущем сезоне наша страна на мировой арене занимает вторую строку по производству ячменя, четвертую — по сбору пшеницы и находится в топ-10 стран по объемам производства кукурузы», — привел данные он.



Для достижения национальных целей развития, установленных указом президента Владимира Путина относительно производства и экспорта зерна к 2030 году в 170 млн т и 80 млн т соответственно у нашей страны есть вся необходимая база, уверен Патрушев. «Но, судя по последним тенденциям, пока движение идет в противоположную сторону, и это нужно срочно исправлять. Сейчас самое главное — оперативно принять меры, которые позволят интенсифицировать экспортные поставки и снять лишние барьеры, которые появились по объективным либо субъективным причинам. Мы должны вместе удержать позиции России на глобальном рынке», — акцентировал внимание вице-премьер.



Он сообщил, что 29 мая был подписан акт правительства, который увеличил максимально допустимый размер дополнительной части квоты на экспорт зерновых с 45% до 300%. Также предусматривается понижение со 100 тыс. т до 30 тыс. т объем обязательно вывезенной части основной квоты. Кроме того, от участников рынка звучали предложения о корректировке базовой цены, применяемой при расчете пошлины. Вице-премьер обещал дать поручение Минсельхозу оперативно проработать этот вопрос.



Накануне в ходе форума начальник отдела товаропроводящей инфраструктуры департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Сергей Смирнов говорил, что ведомство не исключает пересмотра базовой экспортной цены, которая используется при расчете конечной ставки вывозной пошлины на зерно к началу нового сезона. «Экспортные пошлины — это ключевой механизм регулирования нашего рынка. Отказываться от них мы в ближайшее время не планируем. Тем не менее, каждый год перед началом сезона мы выходим с инициативами о корректировке механизма расчета пошлин путем изменения базовой экспортной цены, используемой при расчете конечной ставки пошлины», — цитировал его ТАСС.



Параллельно нужно продолжать развивать новые ниши для развития экспорта, считает Патрушев. «Из перспективных направлений выделю зернобобовые культуры. Потенциал у них значительный. В настоящее время прорабатывается вопрос о заключении меморандума с Индией по чечевице, машу, гороху и другим зернобобовым. Нужно проводить такую работу и по другим направлениям», — отметил он, призвав бизнес максимально использовать возможности сельхоз-атташе за рубежом, а также федерального центра развития экспорта продукции АПК.



Перспективы наращивания экспорта необходимо рассматривать и через призму расширения логистических возможностей. Для этого продолжается развитие портовой инфраструктуры. За 2024 год мощности по перевалке зерна выросли на 5 млн т, сообщил Патрушев. Минтрансом в рамках развития международных транспортных коридоров планируется увеличение пропускной возможности подъездных железнодорожных путей к портам. Так, к 2030 году провозная способность Азово-Черноморского и восточного направлений должна увеличиться более чем на 50 млн т.



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