Самообеспеченность рыбой достигла 138%

К 2030 году внутреннее потребление рыбной продукции должно вырасти с 22 кг до 28 кг на человека в год

В прошлом году уровень самообеспеченности рыбой достиг 138%, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев на итоговой коллегии Минсельхоза. По данным агроведомства, вылов водных биоресурсов российскими промысловиками составил 4,9 млн т, производство аквакультуры — 380 тыс. т. Результат работы рыбохозяйственного комплекса позволяет с запасом обеспечить внутренние потребности страны, подтвердила министр сельского хозяйства Оксана Лут. «При этом добыча сардины стала в прошлом году рекордной за весь постсоветский период, — подчеркнула она. — Вместе с тем, у нас произошло снижение вылова относительно 2023 года, что обусловлено слабой лососевой путиной».



Однако дальнейший рост показателей в рыбохозяйственном комплексе невозможен без обновления рыболовного флота и строительства перерабатывающих заводов, обратил внимание Патрушев. «За счет нашей системной работы в этом направлении наметилась положительная динамика. Мы обязаны ее сохранить, но будем стараться даже ускорить», — добавил он.



В сегменте аквакультуры, подчеркнул чиновник, нужно, прежде всего, уходить от зависимости от импортных кормов. По его информации, реализованные с господдержкой проекты за три года уже сократили дефицит данной продукции в 2,5 раза. «Эта работа должна быть продолжена, поскольку аквакультура — наша возможная точка роста, и надо ее полностью использовать», — заключил Патрушев.



При этом перед рыбопромышленной отраслью стоят две важные задачи до 2030 года: увеличить внутреннее потребление рыбной продукции с 22 кг до 28 кг на человека в год, а также нарастить стоимость экспорта с $5,2 млрд (показатель 2024 года) до $8,5 млрд, напоминает Рыбный союз. По оценкам Аналитического центра Союза, для достижения этих показателей по обоим направлениям одновременно потребуется еще 1,7 млн т сырья. В условиях стабильного вылова (около 5 млн т) и умеренного роста производства аквакультуры это возможно только с помощью увеличения поставок импортного сырья, считают в объединении.



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