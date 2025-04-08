Оборот рыбохозяйственных предприятий превысил триллион рублей

В 2024 году вылов водных биоресурсов составил более 4,9 млн тонн flickr.com

В прошлом году оборот рыбопромышленных предприятий вырос по сравнению с 2023-м на 7% и достиг рекордного значения в 1,1 трлн руб., однако прибыль рыбной отрасли составила порядка 140 млрд руб., что ниже показателя 2023-го на 21%, рассказал на расширенном заседании Коллегии Росрыболовства руководитель ведомства Илья Шестаков. 2024 год был непростым в экономическом плане, тем не менее, отрасль показала хорошие результаты во многом благодаря слаженной работе и консолидации всего сообщества, подчеркнул он. «Основные целевые показатели государственной программы “Развитие рыбохозяйственного комплекса” были достигнуты и по добыче дикой рыбы, и по производству аквакультуры», — отметил Шестаков.



Он напомнил, что основная цель госпрограммы — поддержание уровня самообеспечения рыбной продукцией не менее 85%, а в 2024 году показатель составил 138,4%. Потребление рыбопродуктов по сравнению с показателем 2023-го выросло и достигло около 23,5 кг на человека в год. В прошлом году продолжился рост производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, отметил Шестаков: филе, фарша, сурими, рыбной муки. Доля такой продукции составила 32,5% в общем объеме реализации рыбной продукции.



По информации Росрыболовства, финансирование рыбохозяйственной отрасли в последние годы существенно выросло. Если в 2015 году оно составляло 16,1 млрд руб., в 2020-м — 22,7 млрд руб., то на прошлый год федеральному агентству из бюджета страны было выделено более 32,4 млрд руб. Эти средства были потрачены на субсидию для поддержки рыбаков Азово-Черноморского бассейна, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, на строительство и реконструкцию объектов рыбохозяйственного комплекса, а также обеспечение деятельности подведомственных учреждений Росрыболовства, работы по искусственному воспроизводству и сохранению водных биоресурсов (ВБР), финансирование рыбохозяйственной науки, ремонт спасательных судов, приобретение спецтехники и прочие расходы, перечислил Шестаков. На 2025 год ведомству предусмотрена господдержка в размере более 40,2 млрд руб. Столько, отметил глава Росрыболовства, на отрасль еще не выделялось.



В 2024 году, по уточненным данным Федерального агентства, вылов российских ВБР составил более 4,9 млн т. По сравнению с 2023 годом, показатель снизился на 8%. В то же время продолжается устойчивый мировой тренд на выращивание товарной рыбы, и в России данное направление тоже развивается. В последние годы, благодаря мерам, принятым правительством, Минсельхозом и Росрыболовством, наблюдался устойчивый рост этого сектора, отметил Шестаков. «Вместе с тем, в 2024 году произошло снижение объема производства товарной рыбы на 5,3% к уровню 2023-го — показатель составил 380,5 тыс. т. Северо-Западный федеральный округ сохранил первую позицию в 2024 году с производством более 103 тыс. т товарной продукции», — привел данные он. Южный федеральный округ — на втором месте с объемом производства чуть более 94 тыс. т продукции. В тройку лидеров также вошел Дальний Восток, где вырастили 93 тыс. т продукции аквакультуры, прирост в макрорегионе относительно 2023-го составил 10,7%.



«Сегодня ключевая задача — развивать отечественное производство кормов и посадочного материала для лососевых рыб, — сообщил Шестаков. — В прошлом году наши компании начали активно работать по импортозамещению кормов. Запущено пять новых предприятий мощностью производства 114 тыс. т кормов в год». До 2030 года запланировано ввести в эксплуатацию еще 10 объектов по производству рыбных кормов в восьми регионах — за счет модернизации одного существующего предприятия и строительства девяти новых заводов. Кроме того, отечественные племенные хозяйства модернизируют действующие предприятия и строят новые объекты по производству посадочного материала. Например, в Карелии строится крупнейший на Северо-Западе селекционный племенной центр. Мощность производства составит до 30 млн шт. инкубационной икры и 15 млн шт. молоди форели. Запланирован поэтапный запуск трех очередей инкубационных площадок, предполагается, что первый этап проекта будет завершен уже в текущем году. «В 2024 году обеспечение потребностей аквакультурных хозяйств кормами выросло до 25%, а посадочным материалом — до 15%», — рассказал глава Росрыболовства. К 2030 году, считает он, Россия может выйти на уровень самообеспеченности кормами в 90% и в 80% — посадочным материалом.



Экспорт рыбы прошлом году, по данным ФТС, составил свыше 1,9 млн т, в денежном выражении — $4,9 млрд. Это ниже уровня 2023 года, сравнил Шестаков. Тем не менее, несмотря на антироссийские санкции, география внешних поставок рыбной продукции все равно расширялась, подчеркнул он. «На 2025 год стоит задача продолжить планомерную работу по продвижению российской рыбы на внешних рынках при участии представителей Минсельхоза и Росрыболовства за рубежом и нарастить объемы поставок», — сказал Шестаков.



Импорт рыбы по данным ФТС, в 2024 году в сравнении с 2023 годом тоже увеличился и составил 686 тыс. т, в денежном выражении — около $3 млрд. Глава Росрыболовства уточнил, что импортируется преимущественно продукция, которая не добывается в российских водах и не производится нашими предприятиями или производится в недостаточном объеме. «Это позволяет разнообразить ассортимент и поддерживать здоровую конкуренцию на отечественном рынке», — обратил внимание он.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

