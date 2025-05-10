России дополнительно потребуется 1,7 млн тонн рыбы

По итогам прошлого года отгрузки рыбы на внешние рынки составили $5,2 млрд Е. Разумный

Чтобы выполнить поставленные правительством перед рыбной отраслью задачу по увеличению внутреннего потребления и экспорта, необходимо дополнительно 1,7 млн т сырья, оценил в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» аналитик Рыбного союза Николай Мочалов. К 2030 году необходимо увеличить потребление рыбы до рекомендованного Минздравом уровня 28 кг на человека в год. «В то же время, как и перед всем агросектором, перед рыбохозяйственным комплексом поставлена задача по наращиванию экспорта в деньгах в полтора раза относительно 2021 года», — напомнил Мочалов. В 2021 году экспорт рыбы был рекордным — $6,6 млрд, тогда как по итогам прошлого года отгрузки рыбы на внешние рынки составили только $5,2 млрд. При этом у нас положительный торговый баланс по рыбе и морепродуктам, экспорт вдвое превышает импорт в объемах, и в 1,5 раза — в деньгах, сравнил Мочалов.



Для решения этих задач необходим дополнительный объем сырья в 1,7 млн т. Ранее рассчитывали, что увеличить объемы рыбы и морепродуктов можно будет за счет развития аквакультуры, но сейчас в этом секторе наблюдается стагнация. Она, пояснил Мочалов, связана с тем, что изначально, когда закладывалось развитие российской аквакультуры, инвесторы ориентировались на импорт норвежских комбикормов и мальков, но сейчас этих необходимых компонентов для производства не хватает. По оценке Рыбного союза, самообеспеченность по кормам для аквакультуры в нашей стране составляет порядка 25%. По мальку ситуация еще хуже, здесь показатель на уровне 15%. «То есть сейчас российская аквакультура перешла от бурного развития, скорее, к заложению базы для дальнейшего роста, к развитию собственного производства комбикормов, маточных стад, мальков», — рассказал Мочалов.



Цели по аквакультуре, поставленные в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, достаточно оптимистичны, считает эксперт. Он напомнил, что, согласно документу, к 2030 году объемы выращивания рыбы и морепродуктов должны, согласно базовому сценарию, составить 618 тыс. т и 502 тыс. т — согласно консервативному. В 2024 году показатель составил 381 тыс. т, рекордным он был в 2023-м — 402 тыс. т. В то же время, мы можем увеличить производство комбикормов с 40 тыс. т до 100 тыс. т в год. Кроме того, уже есть много проектов по производству посадочного материала, в частности в Краснодарском крае по мальку форели.



«После того, как будет создана российская база по комбикормам и по посадочному материалу, а это займет пять-десять лет, начнется бурное развитие российской аквакультуры», — отметил Мочалов. Он добавил, что уже есть интересные проекты, которые позволяют решить вопрос зависимости производства семги от географического фактора. «Семгу в России выращивать в природной среде можно только на некоторых участках Мурманской области и Карелии. Это ограничивает ее производство. В то же время, активно развивается проект в Вологодской области по развитию производства этой рыбы в установке замкнутого водоснабжения, то есть фактически в бассейне. В него уже инвестировано порядка 5 млрд руб. И если этот проект окажется удачным и окупит себя, то мы можем увидеть его масштабирование», — считает эксперт.



Вылов рыбы в прошлом году показал некоторое снижение до 4,9 млн т против 5,4 млн т в 2023-м. Одна из ключевых причин уменьшения показателя — резкое, почти троекратное, падение вылова лососевых, что и отразилось на общих объемах. «В то же время отличная ситуация по минтаю. У нас высокие темпы его вылова, кроме того, резко растет производство продукции его переработки — объемы филе увеличились на 20% относительно 2023-го, до 80 тыс. т на судах, а производство сурими выросло до 70 тыс. т, и это рекорд за всю историю. Кроме того, удачная рыбалка была по сельди, что позволяет нам замещать импортные поставки, в частности, с Фарерских островов», — рассказал аналитик Рыбного союза. В целом российский вылов в последние 5-10 лет находится на уровне порядка 5 млн т, с колебаниями в большую или меньшую сторону, уточнил он. При этом, подчеркнул Мочалов, российский вылов достаточно ограничен по своему видовому разнообразию: только 30% рыбы, потребляемой нашим рынком, представлено отечественными видами.



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