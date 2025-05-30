Россия будет постепенно возобновлять экспорт риса-крупы

До введения запрета на экспорт Россия поставляла за рубеж 100-120 тысяч тонн риса-крупы в год Pixabay

Россия заинтересована в экспорте продукции с добавленной стоимостью, в частности риса-крупы, поэтому с этого года поставки будут постепенно открываться в зависимости от объемов производства. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского зернового форума. Что касается вывоза риса-сырца, то его экспорт открывать не планируется, поскольку, по словам Патрушева, даже рекордного урожая прошлого года (около 1,2 млн т) было недостаточно, чтобы полностью загрузить имеющиеся в стране перерабатывающие мощности (около 1,5 млн т).



Накануне начальник отдела товаропроводящей инфраструктуры департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Сергей Смирнов в ходе форума сообщил, что с 2026 года ведомство планирует разработать понятный и прозрачный механизм определения квоты на экспорт риса, пишет «Интерфакс». «Объем квоты будет рассчитываться как 60% от разницы между реальным валовым сбором риса в каждом конкретном году и объемом в 1,1 млн т — этот объем необходим для обеспечения потребности внутреннего рынка», — пояснил он.



По словам Смирнова, действующий сейчас запрет на вывоз риса является «чувствительной темой для экспортеров». Каждые полгода он продлевается, нынешний запрет заканчивается 30 июня. Ранее «Агроинвестор» писал, что министерство подготовило проект постановления правительства о продлении запрета на экспорт нешелушеного риса с 1 июля 2025 года до конца года. При этом замглавы Минсельхоза Андрей Разин в кулуарах Кавказского инвестиционного форума говорил, что ведомство прорабатывает вопрос возобновления экспорта риса и может рассмотреть его по итогам сбора урожая.



В апреле подкомиссия правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза продлить временный запрет на вывоз нешелушеного риса (риса-сырца) на период с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Также было принято решение о введении тарифной квоты на экспорт за пределы ЕАЭС шелушеного риса и рисовой крупы в объеме 50 тыс. т. Внутриквотную ставку вывозной таможенной пошлины предлагается установить в размере 0%, внеквотную — 50%. Одновременно была запущена проработка вопроса о сохранении возможности экспорта переработанного риса в 2026 году и в последующих периодах. Тогда предполагалось, что экспорт будет возможен при урожае риса более 1,1 млн т. Решение планировалось принять в третьем квартале текущего года.



До введения запрета на экспорт Россия поставляла за рубеж 100-120 тыс. т риса-крупы в год. После введения ограничений отгрузки сократились до 40 тыс. т, при этом импорт почти не изменился, ранее рассказывал «Агроинвестору» ведущий специалист-аналитик Ассоциации «Национальный рисовый союз» (НРС) Валерий Ладатко. По его мнению, запрет на экспорт риса имел какой-то смысл в позапрошлом сезоне, когда произошло обрушение Федоровского гидроузла в Краснодарском крае, что в итоге привело к снижению площади сева и урожая риса. «Но на протяжении последних двух лет мы видим, что производство риса не падает, а в прошлом году вообще был поставлен рекорд по валовому сбору», — подчеркивает эксперт. А значит, и продление запрета на поставки за рубеж утратило всякий смысл с точки зрения продовольственной безопасности, зато приводит к таким негативным последствиям в рисовой отрасли, как снижение рентабельности и спроса на продукцию.



Перед рисоводами поставлена задача выйти к 2030 году на объем производства в 2 млн т, при этом годовое потребление риса-крупы в стране составляет около 750-800 тыс. т, из которых 200-240 тыс. т — это в основном импортный длиннозерный рис. По подсчетам экспертов НРС, при производстве 2 млн т риса-сырца даже без учета импорта избыток риса-крупы на рынке составит около 350 тыс. т в год.



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