«СовЭкон» повысил прогноз экспорта российской пшеницы в новом сезоне

В следующем сезоне Россия сохранит первое место в мире по экспорту пшеницы НПК ОВК

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2025/26 на 1,1 млн т, до 40,8 млн т. Показатель скорректирован после пересмотра прогноза урожая: оценка сбора пшеницы в этом году ранее была повышена на 1,2 млн т, до 81 млн т (82,6 млн т в 2024-м) на фоне благоприятных погодных условий, уточняет центр. Поставки пшеницы на внешние рынки ожидаются близким к средним значениям, оценивают аналитики. Первый прогноз вывоза зерновых в целом в новом сезоне — 49,4 млн т против 50,2 млн т в 2024/25-м. В том числе отгрузки ячменя могут составить 2,7 млн т (3,6 млн т в текущем сельхозгоду), кукурузы — 3 млн т (2,8 млн т).



Старт новой экспортной кампании может быть вялым на фоне относительно высоких рублевых цен и, возможно, посредственного урожая на Юге, в первую очередь из-за Ростовской области, считает «СовЭкон». Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее на итоговом заседании коллегии Минсельхоза говорила, что у ведомства есть некоторые опасения, связанные с погодой: в Краснодарском крае и Ростовской области наблюдается угнетение растений из-за отсутствия осадков. Дополнительным фактором слабого экспорта в начале нового сельхозгода могут стать исторически низкие запасы в конце сезона-2024/25, добавляет «СовЭкон». По подсчетам Росстата, на 1 мая запасы пшеницы в сельхозорганизациях составляли 7,8 млн т, что на 31% ниже прошлогоднего показателя и на 6% меньше среднего.



«Несмотря на повышение прогноза экспорта, объем существенно уступает сезонам 2022/23 и 2023/24, что вместе с активным сокращением российских запасов будет оказывать поддержку мировым котировкам», — считают аналитики центра. Тем не менее, ожидается, что в следующем сезоне Россия сохранит первое место в мире по экспорту пшеницы, сказал глава экспертного комитета Союза экспортеров и производителей зерна Игорь Павенский на Всероссийском зерновом форуме. Его прогноз отгрузок — 42-45 млн т (41,5 млн т в текущем сезоне). Второе место займет Евросоюз с 29,8 млн т (24 млн т в 2024/25), третье — Канада с 25,5 млн т (26,3 млн т).



Поставки зерновых в июле 2024 — мае 2025 года составили около 49 млн т, что на 18,2 млн т меньше показателя за аналогичный период прошлого сезона, пишет поле.рф со ссылкой на презентацию Павенского. Прогноз вывоза на весь текущий сезон — 52,4 млн т. В том числе отгрузки пшеницы в июне-мае ожидаются на уровне 40,8 млн т, что на 10,2 млн т ниже аналогичного периода сезона-2023/24. В целом по итогам этого сельхозгода на внешние рынки может быть поставлено 41,5 млн т пшеницы. Оценка экспорта ячменя в сезоне-2024/25 составляет 4,6 млн т против рекордных 9 млн т в 2023/24-м, кукурузы — 3,05 млн т (7,34 млн т). Павенский добавил, что несмотря на снижение вывоза зерна, показатель экспорта «все равно неплохой, это третий результат за всю историю».



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