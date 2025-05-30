Россельхозбанк увеличил кредитование зерновой отрасли на треть

С 2000 года Россия сделала гигантский шаг в развитии зерновой отрасли Е. Разумный / Ведомости

С начала 2025 года зерновая отрасль получила от Россельхозбанка (РСХБ) 139,2 млрд руб. кредитных средств — на 32,7% больше, чем за такой же период прошлого года. В том числе 59,9 млрд руб., или 43% от общей суммы, было направлено на выращивание зерновых культур. «Зерновая отрасль — основа внутреннего продовольственного рынка и нашего экспортного потенциала, — отметила первый заместитель председателя правления банка Ирина Жачкина на Всероссийском зерновом форуме. — С 2000 года РСХБ вложил в это направление 2,7 трлн руб., из которых свыше 800 млрд руб. — на льготных условиях. В 2025 году РСХБ продолжает активную поддержку зерновиков, финансируя как выращивание сельхозкультур, так и их переработку и хранение».



Из всей выделенной зерновикам в 2025 году суммы 28% — 38,3 млрд руб. — получили представители малого и среднего предпринимательства. Это на 25,6% больше, чем годом ранее, сравнила Жачкина. За время работы банк принял участие в финансировании свыше 300 инвестиционных проектов по переработке и хранению зерна, из них 252 уже введены в эксплуатацию.



Жачкина добавила, что несмотря на рост ключевой ставки ЦБ, с января 2023 года по апрель 2025-го общий кредитный портфель аграриев почти не изменился, поскольку РСХБ наращивает кредитование сельского хозяйства на фоне снижения объемов кредитования отрасли другими банками. Увеличение портфеля РСХБ за указанный период составило 161 млрд руб. (+14%), что компенсировало его снижение у других банков на 107 млрд руб. (-7%), сравнила она.



С 2000 года Россия сделала гигантский шаг в развитии зерновой отрасли, подчеркнула Жачкина. Если в 2000 году было собрано всего около 65 млн т зерна, и страна зависела от импорта, то в 2022-м удалось добиться рекордного в новейшей истории страны урожая — почти 158 млн т. «Россия не просто вышла на самообеспеченность, но и стала крупнейшим экспортером пшеницы», — подчеркнула первый зампред банка.



Заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков ранее на Международном экспортном конгрессе BRICS сообщил, что банк рассматривает три сценария по валовому сбору зерна в этом году. Пессимистический предполагает урожай на уровне 125-132 млн т; базовый — 132-139 млн т; оптимистический — 139-145 млн т. По состоянию на май наиболее вероятным аналитики Россельхозбанка считают базовый сценарий, пишет «Агроэксперт». Экспортный потенциал урожая 2025 года оценивается в диапазоне от 37 млн т до 57 млн т.



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