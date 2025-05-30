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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Россельхозбанк увеличил кредитование зерновой отрасли на треть

С 2000 года банк вложил в это направление 2,7 трлн рублей

| Агроинвестор |

С 2000 года Россия сделала гигантский шаг в развитии зерновой отрасли
С 2000 года Россия сделала гигантский шаг в развитии зерновой отрасли

С начала 2025 года зерновая отрасль получила от Россельхозбанка () 139,2 млрд руб. кредитных средств — на 32,7% больше, чем за такой же период прошлого года. В том числе 59,9 млрд руб., или 43% от общей суммы, было направлено на выращивание зерновых культур. «Зерновая отрасль — основа внутреннего продовольственного рынка и нашего экспортного потенциала, — отметила первый заместитель председателя правления банка Ирина Жачкина на Всероссийском зерновом форуме. — С 2000 года вложил в это направление 2,7 трлн руб., из которых свыше 800 млрд руб. — на льготных условиях. В 2025 году продолжает активную поддержку зерновиков, финансируя как выращивание сельхозкультур, так и их переработку и хранение».

Из всей выделенной зерновикам в 2025 году суммы 28% — 38,3 млрд руб. — получили представители малого и среднего предпринимательства. Это на 25,6% больше, чем годом ранее, сравнила Жачкина. За время работы банк принял участие в финансировании свыше 300 инвестиционных проектов по переработке и хранению зерна, из них 252 уже введены в эксплуатацию.  

Жачкина добавила, что несмотря на рост ключевой ставки ЦБ, с января 2023 года по апрель 2025-го общий кредитный портфель аграриев почти не изменился, поскольку наращивает кредитование сельского хозяйства на фоне снижения объемов кредитования отрасли другими банками. Увеличение портфеля за указанный период составило 161 млрд руб. (+14%), что компенсировало его снижение у других банков на 107 млрд руб. (-7%), сравнила она.

С 2000 года Россия сделала гигантский шаг в развитии зерновой отрасли, подчеркнула Жачкина. Если в 2000 году было собрано всего около 65 млн т зерна, и страна зависела от импорта, то в 2022-м удалось добиться рекордного в новейшей истории страны урожая — почти 158 млн т. «Россия не просто вышла на самообеспеченность, но и стала крупнейшим экспортером пшеницы», — подчеркнула первый зампред банка.

Заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков ранее на Международном экспортном конгрессе BRICS сообщил, что банк рассматривает три сценария по валовому сбору зерна в этом году. Пессимистический предполагает урожай на уровне 125-132 млн т; базовый — 132-139 млн т; оптимистический — 139-145 млн т. По состоянию на май наиболее вероятным аналитики Россельхозбанка считают базовый сценарий, пишет «Агроэксперт». Экспортный потенциал урожая 2025 года оценивается в диапазоне от 37 млн т до 57 млн т.

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