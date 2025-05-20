Производство говядины снова может увеличиться

Производство крупного рогатого скота на убой в живой массе в 2024 году увеличилось до 2,9 млн тонн Д. Гришкин / Ведомости

Тенденция прошлого года, связанная с ростом выпуска говядины, может продолжиться и в этом году. Однако эксперты предупреждают: текущее увеличение объемов — отнюдь не благоприятная ситуация для рынка.



Производство крупного рогатого скота на убой в живой массе в России в 2024 году относительно 2023-го увеличилось на 0,2% — до 2,9 млн т, сообщает подведомственный Минсельхозу «Центр Агроаналитики». На долю ЛПХ приходилось 46,3% в общем объеме производства — 1,3 млн т (на 3,5% меньше, чем годом ранее). В сельскохозяйственных организациях выпуск вырос на 4,5% и составил 1,2 млн т, или 40,6% от общего объема производства. В КФХ и у ИП было получено на 1,4% говядины больше, чем в 2024-м: 375,5 тыс. т, или 13,1% общего объема.



В пресс-службе «Мираторга» отмечают, что в прошлом году произошло резкое сокращение стада КРС в России за счет молочного, мясного и помесного скота. При сохранении тенденций можно прогнозировать более существенное уменьшение численности КРС уже через пять лет — по отношению к уровням 2023-го — на 14-18% или 2,5-3,1 млн голов в зависимости от сценария развития ситуации, предупреждают в компании.



Численность маточного поголовья КРС мясного направления в нашей стране, по данным Национального союза производителей говядины, составляет 1,2-1,3 млн голов, а дефицит говядины в стране оценивается в 300 тыс. т.



В то же время, гендиректор Союза Роман Костюк отмечает, что Россия по итогам 2024 года заняла восьмое место в мире по выпуску говядины. Однако в финансовом выражении объем данной отрасли существенно меньше, чем у других стран — крупных поставщиков. «Получается, что производить это мясо российские компании могут, а деньги зарабатывать — нет, — сказал эксперт «Агроинвестору». — В этом и состоит весь парадокс: объем поголовья КРС в России сравним с показателями Австралии и Канады, однако Австралия зарабатывает до $8,5 млрд в год на экспорте живого скота и говядины по всему миру, находясь в самой дальней точке планеты, а Канада — $2,1 млрд, в то время как в России общий показатель выручки от данной деятельность составляет лишь $0,4 млрд».



2025 год для России в плане производства говядины будет противоречивым, оценивает Костюк. «Мы продолжим забивать маточное поголовье, поддерживая показатели производства в текущем моменте», — констатирует он. За прошлый год, по его информации, стадо КРС сократилось почти на 700 тыс. голов при росте производства говядины. В 2025-м стоит ожидать таких же тенденций. Проблема сокращения поголовья беспокоит и Минсельхоз, и сейчас ведомство ставит задачу остановить это снижение, отмечает эксперт.



По сравнению с предыдущими годами, сейчас в мясном скотоводстве наблюдается полнейшая стагнация, констатирует глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Связана она с тем, что государству и бизнесу так и не удалось создать условия для рентабельного и привлекательного бизнеса. Кроме того, отрасль перестала быть приоритетной, ведь целевые показатели доктрины продовольственной безопасности по мясу перевыполнены, пусть и за счет других секторов — птицеводческого и свиноводческого.



Роман Костюк считает, что в текущем году будет некий переломный момент, когда с одной стороны, будет наблюдаться продолжающееся сокращение базы и рост цен на говядину. «Но с другой — уже в 2026-м могут начаться движения, связанные с новыми вложениями и наращиванием поголовья мясных пород КРС», — прогнозирует он. В союзе верят, что в следующем году начнется определенный инвестиционный технологический бум в мясном скотоводстве, а в 2025-м определятся лидеры, которые воспользуются своей позицией в перспективе.



Животноводы настроены не так оптимистично. Численность материнского поголовья «Мираторга» за последние два года сократилась на 18%, и в 2025 году объем производства говядины в холдинге, по прогнозу, снизится на 20%. Одной из причин падения стал вынужденный убой основного стада ферм на приграничных территориях. Не менее важными факторами, негативно влияющими на проект, стал рост стоимости денежно-кредитных ресурсов в несколько раз, удорожание сельхозтехники и затрат на ее обслуживание на десятки процентов за последние год-два, повышение цен на средства защиты растений, ГСМ и запчасти. Также заметно увеличились затраты на логистику для перевозки кормов, животных и продукции. «Все это снижает экономическую мотивацию развивать производство», — сказали «Агроинвестору» в пресс-службе компании.



КФХ «Дик» тоже пока не планирует увеличение поголовья, напротив, возможно некоторое его сокращение. «Но в течение следующих двух лет мы не снизим производство говядины, так как тот молодняк, который родился два года назад, будет реализовываться и в этом, и в 2026 годах, — объясняет глава хозяйства Андрей Давыдов. — А вот уже к 2027-му будем смотреть на ситуацию и принимать решения относительно численности поголовья».



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