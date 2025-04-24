Продажи полуфабрикатов для барбекю в этом году вырастут

В период активных продаж шашлыка может падать спрос на другую продукцию переработчиков Е. Егоров

В мае-сентябре розничные продажи шашлыков могут вырасти на 3% год к году, до 96,3 тыс. т, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитической компании NTech. В «Такскоме» (оператор фискальных данных) зафиксировали позитивный тренд в апреле: продажи увеличились на 30% год к году. При этом наиболее выраженную прибавку показывает продукции из индейки и говядины: плюс 64% и 45% соответственно. Курица и свинина показали плюс 6% и 4% год к году. В сервисе «Чек Индекс» изданию также рассказали, что март для производителей полуфабрикатов для шашлыка был довольно успешным: за счет хорошей погоды спрос на продукцию вырос на 30-35% год к году. В сети «Перекресток» продажи увеличились на 20% год к году. Но спрос на эту продукцию имеет выраженную сезонность: основной объем продается в апреле—сентябре, пояснил представитель ритейлера.



В целом потребители в последнее время начали уделять меньше времени готовке, и производители, следуя за этим трендом, развивают линейки полуфабрикатов. Все большей популярностью пользуются готовые продукты для гриля, в том числе шашлыки, есть потенциал для дальнейшего роста их продаж, отмечают в группе «Черкизово». Директор по маркетингу группы «Продо» Таисия Морозова отмечает, что с начала шашлычного сезона обычно также увеличивается спрос на колбаски и другие полуфабрикаты в маринаде. Однако из-за растущей конкуренции и себестоимости шашлык нельзя однозначно назвать высокомаржинальным товаром для производителей, замечает она. В группе «Черкизово» также обращают внимание, что в период активных продаж шашлыка может падать спрос на другую продукцию переработчиков. Например, лето считается низким сезоном для белого мяса птицы.



Директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев говорит, что в период майских праздников и летом продажи мясных полуфабрикатов растут, но это относится только к маринадным полуфабрикатам и продукции, которую можно приготовить на огне. Вне сезона барбекю их продажи статичны. «Все предприятия понимают сезонность спроса и с учетом своих возможностей по реализации уже давно имеют соответствующие производственные мощности. Следовательно, нельзя сказать, что есть потребность в технологическом дооснащении отрасли», — прокомментировал Корнеев «Агроинвестору». Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает значение сезона барбекю для общих оборотов мясопереработчиков преувеличенным.



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