Россия увеличила экспорт халяльной продукции в 1,8 раза

Основными покупателями являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран М Стулов

В прошлом году Россия экспортировала халяльной продукции на $382 млн, что в 1,8 раза больше показателя годом ранее, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на ХVI международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Основными покупателями являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран. Также развивается экспорт халяльной продукции в Алжир, Кувейт, Иорданию и Египет, перечислила она.



Согласно презентации Фастовой, экспорт халяльной продукции в Саудовскую Аравию в прошлом году составил $243 млн против $127 млн в 2023-м, в Иран — $62,5 млн против $42,5 млн, в ОАЭ — $31,2 млн против $16,8 млн, в Кувейт — $6,3 млн против $2,5 млн. В структуре поставок преобладает продукция птицеводства: ее вывезли на $211 млн против $105 млн в 2023 году. Поставки говядины увеличились с $41 млн до $74 млн, баранины — с $36 млн до $41 млн, готовой продукции — с $9 млн до $13 млн. «Мы также готовы развивать экспорт зерновых, молочной продукции. Активно обсуждаем экспорт кормовых культур, аквакультуры, ветеринарных препаратов», — рассказала замминистра.



Кроме того, Минсельхоз пытается расширить взаимодействие в рамках исламского банкинга. «На следующей неделе мы соберемся с несколькими банками, которые работают с сельским хозяйством, и придумаем совместный проект между банками и Минфином и нами. Возьмем несколько наших крупных компаний и попробуем это отработать», — сообщила она.



Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в ходе форума сказал, что ведомство стремится реализовать лучшие практики в рамках российской юрисдикции и создать правовую экономическую конструкцию, которая позволит сделать любые взаимодействия эффективными. Одна из таких конструкций — партнерское финансирование в рамках исламского банкинга. В России оно пока регулируется в формате эксперимента, который был запущен два года назад. «За этот период мы уже смогли обкатать большую часть процесса. Следующим этапом мы видим для себя развитие инструментов партнерского финансирования для бизнеса и, прежде всего, по линии международного сотрудничества», — отметил Яковлев.



Минфин совместно с Центробанком подготовили законопроект, который предполагает продление эксперимента до 2028 года. «Будет расширена линейка инструментов, которые используются в рамках партнерского финансирования исламского банкинга. И в дальнейшем мы планируем переходить к постоянно действующему регулированию», — уточнил Яковлев. Он добавил, что все государства, в которых эта отрасль уже активно развита, идут навстречу, делятся своими лучшими практиками. «Мы уверены, что нам удастся найти те механизмы и структурировать проекты таким образом, чтобы извлечь и максимизировать уже накопленный опыт и переложить его на то, что мы можем совместно развить и реализовать в России», — подчеркнул чиновник. Это, в том числе, работа по созданию совместных предприятий, развитию капитальных вложений, разработке отдельных финансовых инструментов.



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